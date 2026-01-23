El nombre de Bad Bunny vuelve a estar en el centro de la conversación, esta vez no solo por su música, sino por las exigencias que habría impuesto para el ‘show’ de medio tiempo del Super Bowl LX, evento que se llevará a cabo el próximo 8 de febrero en el Levi’s Stadium, ubicado en Santa Clara.

En las últimas horas se conocieron detalles sobre los requisitos y condiciones que debían cumplir quienes aspiraran a trabajar junto al artista en uno de los espectáculos más vistos del mundo.

De acuerdo con la información que comenzó a circular en redes sociales, el equipo del cantante puertorriqueño habría establecido condiciones bastante específicas para la selección de bailarines y personal artístico.

Exigencias de Bad Bunny para Super Bowl

Uno de los puntos que más llamó la atención fue la estatura: los aspirantes debían medir entre 1,78 y 1,85 metros, un rango que dejó por fuera a muchas personas interesadas en la convocatoria.

Pero ese no fue el único filtro. También se exigía una complexión delgada y atlética, así como la capacidad de adaptarse a un ritmo de trabajo intenso. Entre los requerimientos se incluía la disposición para usar vestuarios o disfraces de hasta 18 kilos de peso, que cubrirían completamente el cuerpo durante largos periodos de tiempo, algo que supone un gran esfuerzo físico.



Además, los seleccionados debían sentirse cómodos trabajando muy cerca de otros artistas, seguir instrucciones de movimiento al detalle y mantener la concentración bajo presión. Permanecer de pie por largos lapsos, desplazarse con rapidez y responder a cambios de último momento hacía parte de las habilidades necesarias para integrar el equipo del espectáculo.

Otro aspecto clave era la experiencia previa. Según se conoció, los aspirantes debían contar con formación o trayectoria en artes de marcha o coreografías sincronizadas, lo que elevó aún más el nivel de exigencia.

En cuanto a la remuneración, la paga establecida sería de 18,70 dólares por hora, cifra que equivale aproximadamente a 70.000 pesos colombianos, siempre y cuando los participantes contaran con autorización legal para trabajar en Estados Unidos.

Estas condiciones no pasaron desapercibidas entre los seguidores del artista. En redes sociales, varios fanáticos reaccionaron con sorpresa y hasta indignación, calificando los requisitos como “excesivos” frente al pago ofrecido.

Otros, en cambio, lamentaron no cumplir con el perfil solicitado, mientras que un grupo vio la convocatoria como una oportunidad única y decidió documentar todo el proceso de postulación.

¿Cuándo se presenta Bad Bunny en Medellín?

Vale recordar que Bad Bunny también tiene la atención puesta en Colombia, donde tiene programadas tres presentaciones consecutivas en el Estadio Atanasio Girardot, los días 23, 24 y 25 de enero de 2026. Cada concierto, según se ha anunciado, tendría una duración cercana a las tres horas y contaría con invitados especiales.

La expectativa alrededor del artista es tal que incluso ya compartió un adelanto de lo que sería una “fiesta latina” en su presentación del Super Bowl, la cual está prevista para iniciar entre las 20:00 y las 20:30, dependiendo del desarrollo del partido que comenzará a las 18:30.

Los requisitos laborales, que habrían sido publicados por Backlit LLC, terminaron por encender el debate y sumar un nuevo capítulo a la conversación que siempre genera el llamado ‘Conejo Malo’.

Polémica por cancelaciones en Medellín para el concierto de Bad Bunny

