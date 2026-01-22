A más de ocho días de la muerte del cantante Yeison Jiménez, continúan saliendo a la luz videos inéditos y testimonios clave que permiten reconstruir lo ocurrido en los minutos finales del vuelo que terminó en tragedia en Paipa, Boyacá.

El material audiovisual y los relatos de testigos han aportado nuevos detalles sobre el accidente aéreo que cobró la vida del artista y de cinco integrantes de su equipo de trabajo.

Las imágenes, reveladas recientemente en el programa ‘La red’, muestran instantes previos y posteriores al impacto de la avioneta. Campesinos de la zona, que se encontraban trabajando cerca del lugar, relataron cómo presenciaron el momento exacto en el que la aeronave cayó a tierra.

Según sus versiones, desde el despegue hasta el impacto transcurrieron aproximadamente cuatro minutos, un lapso breve que hoy se ha convertido en una de las piezas fundamentales de la investigación que adelantan las autoridades.

El último mensaje que Yeison Jiménez envío a sus seguidores

En los días previos a su fallecimiento, Yeison Jiménez mantuvo una comunicación constante con sus fanáticos, conocidos como los “Jimenistas de corazón”, a través de grupos de difusión en WhatsApp y Instagram. Aunque esos mensajes no fueron enviados justo antes del accidente, hoy cobran un profundo significado.

En WhatsApp, el cantante solía compartir textos breves, cercanos y cargados de agradecimiento. Su último mensaje fue enviado un día antes de su muerte e incluía una fotografía suya en pleno concierto, acompañada de una frase que hoy estremece a sus seguidores: “Todo por y para ustedes, los quiero mucho”.

En los días anteriores, Yeison hablaba de sus presentaciones, de la agenda de compromisos y también de momentos cotidianos de su vida. En Instagram, la dinámica era similar.

Dos días antes del accidente publicó una imagen sobre el escenario agradeciendo el respaldo incondicional de su público, y el 5 de enero compartió un mensaje de gratitud por el cierre del año y por todo lo vivido junto a su equipo y sus fanáticos. Hoy, esas palabras se han convertido en un emotivo legado que mantiene vivo su recuerdo.

De acuerdo con los testimonios, poco después de elevarse, la avioneta comenzó a presentar fallas técnicas que obligaron al piloto a hacer maniobras de emergencia.

En varios de los videos se alcanza a escuchar cómo el sonido de los motores se debilita, hasta apagarse por completo. Segundos más tarde, se produce el impacto contra el terreno. Tras la caída, se registraron varias detonaciones que causaron pánico entre los habitantes del sector, quienes intentaron acercarse para brindar ayuda, pero se vieron obligados a retroceder.

Campesinos que presenciaron la escena aseguraron que las llamas y las explosiones hicieron imposible cualquier intento de auxilio. “Hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance, pero no había nada que pudiéramos hacer”, relató uno de los testigos.

Otro explicó que el riesgo era demasiado alto y que acercarse significaba poner en peligro sus propias vidas, por lo que tuvieron que esperar a que llegaran las autoridades.

Horas antes del accidente, Yeison Jiménez había sido visto en Belén, también en Boyacá. Habitantes del municipio contaron que el artista ingresó a una cafetería, compartió de manera sencilla con varias personas y accedió con amabilidad a tomarse fotografías con algunas seguidoras.

Ese encuentro casual, sin mayores protocolos de seguridad, se convirtió en una de las últimas imágenes del cantante con vida y hoy es recordado con especial emoción por quienes lo vieron ese día.

