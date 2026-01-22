En las últimas horas, las redes sociales se inundaron con publicaciones alarmantes que aseguraban la muerte del rapero estadounidense Tekashi 6ix9ine, cuyo nombre real es Daniel Hernández.

Versiones que circularon ampliamente en plataformas como X y TikTok, el artista habría sido apuñalado entre 30 y 31 veces en su celda del Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn, Nueva York, durante una supuesta riña con otro recluso.

Incluso, mencionaban detalles sensacionalistas, como que el atacante era un “hombre pequeño” armado con una espada, y que Hernández se encontraba en estado crítico o ya había fallecido.

Sin embargo, rápidamente diferentes medios del mundo, como The Sun, señalaron que se trataba de una noticia falsa, sin ninguna confirmación por parte de autoridades penitenciarias, policiales o federales.

Medios como Milenio reportaron que la información se amplificó rápidamente debido al perfil controvertido del rapero, conocido por sus disputas públicas, su colaboración con autoridades en casos de pandillas y su historial de provocar clics en internet.

Por su parte, el propio 6ix9ine ha demostrado estar vivo y activo mediante publicaciones recientes en sus redes, incluyendo un video desde la prisión donde promociona apuestas en línea y bromea sobre su situación, desmintiendo implícitamente los rumores.

¿Por qué Tekashi 6ix9ine está en prisión?

El artista, que ha tenido una relación tormentosa con los tribunales, se entregó a las autoridades federales el pasado 6 de enero para cumplir una sentencia de 90 días.

El motivo de su encierro no es un delito nuevo, sino el incumplimiento de las reglas. Un juez federal en Manhattan determinó que el rapero violó los términos de su libertad supervisada en repetidas ocasiones. Entre las faltas que lo llevaron de nuevo a la celda se encuentran:

Posesión de sustancias: Se reportó el hallazgo de drogas (cocaína y MDMA) en su residencia durante un allanamiento en 2025.

Altercados violentos: Protagonizó una pelea en un centro comercial de Florida donde agredió a un hombre que lo increpó.

Viajes no autorizados: Salió de su jurisdicción sin permiso de su oficial de libertad condicional.

El juez fue tajante al decir que Hernández mostró una “falta de respeto total” por el sistema judicial, por lo que no le tembló la mano para mandarlo tres meses a la sombra.

Lo que más ha encendido las redes sociales es el lugar donde está recluido: el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn. Antes de entregarse, el mismo Tekashi publicó un video bromeando sobre sus “nuevos vecinos”.

“Estoy a punto de conocer al presidente de Venezuela. Tengo la suerte de estar encerrado con presidentes”, dijo el rapero entre risas, refiriéndose a Nicolás Maduro, quien se encuentra en el mismo centro tras su captura por autoridades estadounidenses.

