Este miércoles 21 de enero por la noche, Julio Iglesias sorprendió a sus seguidores al publicar en sus historias de Instagram una serie de mensajes de WhatsApp que, según explicó, habrían sido enviados por las mujeres que lo denunciaron.

Sigue a PULZO en Discover

La difusión de estas conversaciones hace parte de la estrategia de su defensa, con la que busca demostrar la supuesta falsedad de las acusaciones en su contra y dejar constancia pública de su versión de los hechos.

(Vea también: Julio Iglesias prepara su defensa ante denuncias de agresión: “Todo se va a aclarar”)

En los mensajes compartidos, el artista aseguró que esta decisión no fue tomada a la ligera, sino que responde a lo que considera una situación de indefensión. De acuerdo con su pronunciamiento, la Fiscalía de España se habría negado a permitirle ejercer plenamente su derecho a la defensa dentro del procedimiento, al no facilitarle el acceso formal a la denuncia presentada en su contra.

Lee También

Ante ese escenario, Iglesias manifestó que se vio “obligado” a acudir al espacio público como única vía para responder.

“Ante la negativa de la Fiscalía de España a permitirme ejercer mi defensa en el procedimiento y a proporcionarme acceso formal a la denuncia, me veo obligado a pronunciarme públicamente. Este es el único medio que me permite ejercer legítimamente mi derecho a la defensa y dejar constancia de la absoluta falsedad de los hechos denunciados”, escribió el cantante en uno de los textos que acompañaron la publicación.

Según explicó, las conversaciones difundidas corresponden a intercambios que mantuvo con sus exempleadas durante el tiempo en que trabajaron en su residencia, así como a mensajes enviados después de que dejaran de prestar sus servicios.

Para Iglesias, el contenido de estos chats evidencia que la información que ha circulado en distintos espacios carece de veracidad y que existe una contradicción evidente entre los mensajes privados y las acusaciones públicas.

“Las comunicaciones de WhatsApp enviadas por las denunciantes durante el tiempo que trabajaron en mi casa y las comunicaciones después de irse demuestran que la información difundida carece de veracidad”, afirmó el artista, quien también calificó como “muy grave” que, según su percepción, la mentira y la desinformación sean utilizadas como un arma para atacar a las personas.

En su descargo, Iglesias puntualizó que solo publicó una parte de las conversaciones, aquellas que —a su juicio— permiten evidenciar la “incoherencia de las denuncias” y lo que considera una “manipulación mediática” de la que asegura ser víctima. Los mensajes divulgados corresponden a distintos momentos y abarcan los años 2021, 2022 y 2023.

Un aspecto que causó especial polémica fue que el cantante compartió los chats identificando a las autoras con nombre y apellido, lo que provocó reacciones divididas en redes sociales. Mientras algunos usuarios respaldaron su derecho a defenderse públicamente, otros cuestionaron la exposición de datos personales y el uso de plataformas digitales para ventilar un proceso judicial en curso.

Por ahora, Julio Iglesias insiste en que su intención no es influir en la opinión pública, sino proteger su nombre y dejar constancia de su versión ante lo que considera un bloqueo institucional para ejercer su defensa. El caso, que sigue causando atención mediática, continúa a la espera de avances oficiales por parte de las autoridades competentes en España.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.