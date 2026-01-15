En plena expectación mediática internacional por conocer la reacción de Julio Iglesias, la revista ¡HOLA! ha podido conversar con el artista. Al teléfono, su tono es sobrio y contenido, reflejo de la gravedad del momento personal y profesional que atraviesa.

Sigue a PULZO en Discover

Aun así, transmite determinación y confianza en la postura que adoptará cuando decida pronunciarse públicamente. Según afirma el medio, su respuesta será inequívoca, firme y no dejará margen a interpretaciones.

(Vea también: Nuevo escándalo contra Julio Iglesias: dos mujeres aseguran que él las acosó)

El cantante se encuentra bajo investigación de la Fiscalía de la Audiencia Nacional a raíz de una denuncia presentada por dos mujeres que trabajaron para él. En el escrito se describen presuntos episodios de acoso y agresión sexual que, supuestamente, habrían tenido lugar en 2021 en algunas de sus residencias, concretamente en Punta Cana y Bahamas.

Lee También

Por el momento, Julio Iglesias considera que no es oportuno ofrecer explicaciones detalladas ante los medios, aunque sí ha querido dejar claro que hablará cuando llegue el momento adecuado, algo que, insiste, ocurrirá en un plazo cercano.

Actualmente, el artista está centrado en la preparación de su defensa. Asegura estar convencido de que el proceso permitirá aclarar lo sucedido y reconstruir con precisión los hechos.

Su objetivo, explica, es que no quede ninguna duda sobre las circunstancias reales ni sobre el contexto en el que se produjeron los acontecimientos denunciados. Mantiene una confianza absoluta en que la verdad acabará imponiéndose y en que la investigación se desarrollará con el rigor necesario.

El círculo más próximo a Julio Iglesias ha optado por mantener un perfil bajo y evitar declaraciones públicas. No obstante, en el ámbito privado, personas de su máxima confianza rechazan de manera categórica las acusaciones y reconocen sentirse sorprendidas y desconcertadas por la situación. Consideran que se trata de un escenario especialmente delicado y entienden que lo más prudente es respetar los tiempos de la justicia y permitir que el procedimiento avance sin interferencias externas.

Desde que la denuncia salió a la luz, la respuesta social y política no se ha hecho esperar. El caso ha provocado un intenso debate y ha dividido opiniones tanto en el ámbito nacional como internacional. Algunas personalidades políticas han manifestado su respaldo al cantante, apelando al principio de presunción de inocencia.

Entre ellas se encuentra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien ha puesto en cuestión las motivaciones de las acusaciones dirigidas contra una figura de relevancia histórica para la cultura española. En términos similares se ha expresado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que ha defendido mantener los honores municipales concedidos al artista mientras no exista una resolución judicial.

Desde el Gobierno, en cambio, se subraya la necesidad de que la investigación se lleve hasta sus últimas consecuencias, insistiendo en la importancia de garantizar que no haya espacios de impunidad y de que el proceso se desarrolle con todas las garantías legales.

Mientras tanto, la atención pública sigue centrada en Julio Iglesias y en las palabras que, tarde o temprano, pronunciará. Por la relación de confianza que mantiene desde hace años con ¡HOLA!, el cantante ha querido adelantar un mensaje sereno pero firme: “La verdad saldrá a la luz y, cuando lo haga, todo se va a aclarar”.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.