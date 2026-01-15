Las declaraciones de ‘Bis La Médium’, reconocida vidente del programa Despierta América, causaron revuelo en redes sociales tras referirse a Yeison Jiménez y a un presunto sueño premonitorio que el cantante habría contado meses atrás, relacionado con su temor a morir en un accidente aéreo.

Durante su intervención, ‘Bis La Médium’ habló en términos espirituales e interpretativos, como parte de su lectura psíquica, y aseguró que “los sueños hay que respetarlos”. Según la vidente, ese temor marcó emocionalmente al artista y habría sido interpretado por él como una advertencia, aunque, en palabras de la propia médium,. no se trataba de un deseo ni de algo para lo que él se sintiera preparado.

¿Cómo fue el sueño que tuvo Yeison Jiménez?

Yeison Jiménez había contado en algunas entrevistas un sueño recurrente vinculado a un accidente aéreo, relato que algunos interpretan como una manifestación del estrés y no como una predicción literal.

“Yo tengo un avión. Yo me soñé dos veces en España, que yo llego al Olaya, en Medellín, que el capitán me dice: ‘Yei, estamos listos’ y que yo le digo: ‘Marica, vaya dar una vueltica al avión’ y vuelve, y él dice que no aprende el avión. Que él vuelve al avión, despega y cuando regrese me dice: ‘Marica, menos mal, se me soltó un tubo’”, mencionó sobre el sueño.

Yeison Jiménez y otras muertes trágicas que han marcado la música

Grandes artistas como Yeison Jiménez, Carlos Gardel, Ritchie Valens, Pedro Infante, Jenni Rivera, Juancho Rois, Otis Redding y Aaliyah perdieron la vida en trágicos accidentes aéreos. Sus historias terminaron demasiado pronto, pero su música y legado siguen vivos