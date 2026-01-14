Las miradas de Colombia están en la despedida a Yeison Jiménez luego de su muerte en un fatídico accidente aéreo en Boyacá el pasado 3 de enero de 2026, una tragedia que conmovió al país.

Lo llamativo es que el artista se refirió en repetidas ocasiones a sueños en los que fallecía de esa misma manera, por lo que esas declaraciones tomaron fuerza entre los seguidores por la casualidad.

En medio de lo inevitable que son las teorías y demás, una de las personas que se refirió al tema fue la reconocida vidente Ayda Valencia, que en un video afirmó que tuvo una última conexión con el artista poco antes de su fallecimiento.

Precisamente, al hablar acerca del cantante nacido en Manzanares (Caldas), la parapsicóloga aprovechó para responder desde su cuenta personal de Instagram a lo que afirmó que es una pregunta recurrente sobre esas imágenes al dormir debido al caso de Jiménez.

De hecho, Valencia aprovechó para explicar cómo identificar los sueños premonitorios frente a otro tipo de casos, con lo que el ejemplo del fallecido artista de 34 años es más que evidente.

“Esto es un claro ejemplo de lo que son los sueños premonitorios. Yo les he enseñado mucho en diferentes transmisiones sobre lo que es un sueño premonitorio, que se caracteriza porque se repite una acción muchas veces y creo que ahí él, todo el tiempo de lo que habló en la entrevista, era que algo estaba pasando con la aeronave y no le puso cuidado”, afirmó.

La vidente, que dijo cómo fueron los últimos segundos de Yeison Jiménez, también remarcó las cualidades del caldense para aclarar que no percibió lo que ella calificó como mensajes que recibía al dormir.

“Por otro lado, también importantísimo, son las señales. Le pedimos mucho a Dios que nos avise, que nos proteja y que nos cuide, pero cuando nos manda todas estas señales, que clarísimamente vienen de Dios, pues no les paramos bolas. Él era una persona buena, con una conexión especial con Dios, pero lamentablemente no entendió esas señales”, indicó.

En medio del luto general debido a esta inesperada muerte, el tema no pasa desapercibido para quienes siguen con atención lo correspondiente a las guías espirituales.

¿Cuál es la diferencia de los sueños premonitorios con las pesadillas?

La principal diferencia entre los sueños premonitorios y las pesadillas reside en su contenido emocional y su propósito percibido dentro de la experiencia del durmiente.

Las pesadillas son sueños perturbadores cargados de sentimientos negativos como miedo intenso, ansiedad o tristeza, que frecuentemente provocan que la persona se despierte de forma abrupta.

Según instituciones como Mayo Clinic, estas experiencias suelen estar vinculadas a factores de estrés, traumas previos o trastornos del sueño, manifestándose generalmente durante la fase de movimientos oculares rápidos.

Por el contrario, los sueños premonitorios se caracterizan por una sensación de realismo extremo y una trama que parece anticipar eventos que ocurrirán en el futuro físico.

A diferencia de las pesadillas, que suelen ser simbólicas o caóticas, un sueño premonitorio destaca por su claridad y por la ausencia de un terror paralizante, aunque el evento soñado sea serio. Estos sueños dejan en el individuo una convicción profunda de que lo observado no es producto de la imaginación, sino una advertencia o visión de una realidad aún no acontecida.

Desde una perspectiva psicológica, las pesadillas son una respuesta del subconsciente para procesar conflictos internos o miedos diurnos, mientras que los llamados sueños premonitorios son estudiados por la parapsicología y la neurociencia como fenómenos de intuición o coincidencia.

Mientras que una pesadilla busca liberar tensión emocional mediante imágenes inquietantes, el sueño premonitorio se presenta como una secuencia lógica y coherente de hechos. Es común que las personas recuerden con mayor precisión los detalles de un sueño premonitorio debido a su impacto cognitivo y su naturaleza vívida.

La distinción científica también subraya que las pesadillas pueden convertirse en un trastorno si afectan el rendimiento diario del sujeto.

Yeison Jiménez y otras muertes trágicas que han marcado la música

Grandes artistas como Yeison Jiménez, Carlos Gardel, Ritchie Valens, Pedro Infante, Jenni Rivera, Juancho Rois, Otis Redding y Aaliyah perdieron la vida en trágicos accidentes aéreos. Sus historias terminaron demasiado pronto, pero su música y legado siguen vivos