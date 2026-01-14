Yeison Jiménez dejó un vacío en la música popular y sus colegas más cercanos se han visto profundamente afectados. Grandes figuras como Jessi Uribe, Jhonny Rivera y más artistas le rendirán homenaje en el Movistar Arena, de Bogotá. Varios de ellos prepararon una sorpresa para despedir a su amigo, el ‘Aventurero’.

Sigue a PULZO en Discover

Jhon Álex Castaño, amigo de Yeison desde hace varios años, contó en Blu Radio que se juntaron varios colegas para hacerle un regalo de despedida. “Ayer estuvimos todos produciendo una canción remotamente, unos Bogotá, otros en la casa, yo hice mi parte en Pereira, se grabó el video con celulares y ahí le llevamos la despedida“, contó.

(Vea también: Transmisión en vivo exequias de Yeison Jiménez, en el Movistar Arena: filas y cómo está ahora)

Lee También

Si bien no entregó nombres, se presume que amigos como Luis Alfonso, Pipe Bueno y otros amigos hagan parte de la canción. Además, dio un adelanto de otra de las cosas que se va a ver en el homenaje en Bogotá.

“Todos vamos a cantar una canción de Yeison, pero a mí me pidieron que cante ‘Amanecí contento'”, dijo Jhon Álex. Se debe a que, contado por Castaño, Yeison fue el compositor de este tema y la letra fue el pago por haber grabado una canción juntos.

Despedida de Jhon Álex Castaño a Yeison Jiménez

Jhon Álex Castaño utilizó su cuenta de Instagram para compartir dos videos en los que aparece interpretando canciones junto a Yeison Jiménez en diferentes escenarios, recordando momentos clave de su trayectoria artística.

Acompañando las imágenes, Castaño escribió un mensaje que conmovió a miles de seguidores: “Te vi nacer, pero nunca creí que iba a verte partir”. La frase, breve pero cargada de sentimiento, desató una ola de reacciones entre fanáticos y otros artistas del género, quienes expresaron su dolor e incredulidad por la pérdida de Jiménez, a quien muchos vieron crecer desde sus primeros pasos en la música hasta consolidarse como una de las voces más influyentes del corrientazo.

Yeison Jiménez y otras muertes trágicas que han marcado la música

Grandes artistas como Yeison Jiménez, Carlos Gardel, Ritchie Valens, Pedro Infante, Jenni Rivera, Juancho Rois, Otis Redding y Aaliyah perdieron la vida en trágicos accidentes aéreos. Sus historias terminaron demasiado pronto, pero su música y legado siguen vivos