Hay un fuerte rechazo en redes sociales luego de que un programa de televisión internacional difundiera imágenes de Sonia Restrepo, esposa del cantante Yeison Jiménez, visiblemente afectada y llorando durante el velorio privado del artista.

Sigue a PULZO en Discover

Para muchos seguidores y usuarios, la grabación representó una falta de respeto a la intimidad y al duelo familiar, en uno de los momentos más dolorosos tras la muerte del intérprete de música popular.

(Lea también: Vidente aclara si Yeison Jiménez y su equipo sufrieron antes de morir: “Fue inmediata”)

Las imágenes, captadas sin autorización de la familia, muestran a la esposa del cantante en medio del acto fúnebre reservado únicamente para familiares y personas cercanas. La difusión del material provocó críticas contra el espacio televisivo, al que se le señala de invadir un espacio privado y de priorizar el contenido mediático por encima del respeto y la dignidad de la familia.

Además, cabe destacar que los familiares del artista habían pedido respeto para poder vivir su duelo de manera privada.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 24-7 Noticias y entrenimiento (@247noticiasyentrenimiento)

Yeison Jiménez falleció el 10 de enero de 2026 en un accidente aéreo, noticia que conmocionó al país y al género de la música popular. Desde entonces, su familia ha pedido respeto, prudencia y acompañamiento solidario, especialmente durante los actos de despedida.

(Lea también: Aparece la primera foto del ataúd de Yeison Jiménez, en el velorio: tiene detalle que lo caracterizaba)

Como parte de los homenajes, la familia y el equipo del cantante confirmaron que se llevará a cabo un acto público de despedida en el Movistar Arena de Bogotá, programado para el miércoles 14 de enero. El evento será totalmente gratuito, sin boletas ni intermediarios, y estará abierto a los seguidores que deseen rendirle tributo en un espacio masivo y respetuoso de su legado artístico.

La organización también ha advertido sobre intentos de estafa relacionados con la supuesta venta de entradas y reiteró que cualquier información oficial será difundida únicamente por los canales autorizados del artista.

Yeison Jiménez y otras muertes trágicas que han marcado la música

Grandes artistas como Yeison Jiménez, Carlos Gardel, Ritchie Valens, Pedro Infante, Jenni Rivera, Juancho Rois, Otis Redding y Aaliyah perdieron la vida en trágicos accidentes aéreos. Sus historias terminaron demasiado pronto, pero su música y legado siguen vivos