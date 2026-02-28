Amador Martínez Sáenz, hijo de los actores Kathy Sáenz y Sebastián Martínez, celebró recientemente su cumpleaños número 17 en Italia, donde sus padres lo acompañaron en una destacada competencia de kartismo.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: “Tuve mucho dolor”: Kathy Sáenz, sobre inicios de su relación con Sebastián Martínez)

La familia, conocida por su faceta pública en el mundo del espectáculo y los negocios, se encontraba en el país europeo desde días antes para respaldar a su hijo en el Leopard Circuit Viterbo, sede de la última edición de la prueba del campeonato mundial WSBK.

Este evento reunió a más de 300 pilotos internacionales de distintas categorías, y Amador se destacó al lograr un impresionante segundo puesto en las semifinales, consolidándose como una de las jóvenes promesas del kartismo colombiano.

Lee También

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Sebastian Martinez (@sebastianmartinezn)

La fecha del campeonato coincidió con el cumpleaños de Amador, lo que llevó a la familia Martínez Sáenz a prolongar su estancia en Italia y celebrar este día especial en el mismo escenario de su triunfo.

En sus redes sociales, Kathy Sáenz no dudó en compartir un emotivo mensaje para su hijo: “Te amo, amor mío”, expresó la actriz y empresaria bogotana.

Por su parte, Sebastián Martínez también dedicó unas palabras llenas de cariño a su hijo, publicando dos imágenes: una actual y otra de su infancia, acompañadas de un tierno mensaje: “Así te veo siempre, mi amado Amador, como la luz de mi vida. Feliz cumpleaños, mi cielo”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Sebastian Martinez (@sebastianmartinezn)

A pesar de estar en pleno rodaje de la nueva temporada de la serie ‘Pa’ quererte’, el actor aprovechó para compartir un homenaje en su cuenta de Instagram, dedicando una historia a su hijo en su día especial.

Es relevante señalar que Amador es el único hijo de Sebastián, mientras que Kathy también es madre de Shenoa y Alana, fruto de su matrimonio anterior con el empresario Sammy Bessudo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Sebastian Martinez (@sebastianmartinezn)

Este cumpleaños no solo marcó un logro deportivo, sino también un hito en la vida de Amador al acercarse a la mayoría de edad. La presencia constante de sus padres resalta el apoyo y amor incondicional que le brindan en su carrera y en su crecimiento personal.

Así, la familia Martínez Sáenz continúa unida, celebrando los éxitos de su hijo y compartiendo momentos importantes en su vida tanto a nivel profesional como personal, mientras respaldan su prometedor futuro en el kartismo.

Amador Martínez, hijo de los actores Kathy Sáenz y Sebastián Martínez, celebró su cumpleaños número 17 en Italia, donde participó en una competencia internacional de kartismo.

¿Cuántos años se llevan de diferencia Kathy Sáenz y Sebastián Martínez?

Kathy Sáenz nació el 11 de enero de 1972 y tiene 54 años, mientras que Sebastián Martínez acaba de cumplir 43 años el pasado 7 de enero. La diferencia de edad entre ambos es de 11 años.

Kathy Sáenz a lo largo de su trayectoria se ha destacado en producciones como ‘Juegos prohibidos’ y ‘Pura sangre’, consolidándose como una de las figuras más recordadas de la televisión nacional y su faceta de empresaria. Por su parte, Sebastián Martínez, uno de los actores más reconocidos de la televisión colombiana.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.