Kathy Sáenz, recordada por su participación en producciones como ‘Pura sangre’, ‘La lectora’, ‘Juego limpio’, entre otras, tomó hace algunos años una de las decisiones más difíciles de su vida: alejarse por completo de la actuación.

Su retiro no fue impulsivo ni pasajero; según la propia actriz en entrevista en el programa ‘Día a día’, fue un proceso profundamente consciente y necesario para cuidar su salud física, mental y espiritual.

“Cuando me retiré fue a conciencia y por salud”, confesó en el matutino de Caracol Televisión. Durante años, Kathy enfrentó diversos problemas de salud que afectaron su bienestar: dermatitis, infecciones oculares y complicaciones en su sistema inmunológico. A pesar de las múltiples propuestas laborales que seguía recibiendo, decidió no volver a los ‘sets’ de grabación. “Todavía me siguen llamando para hacer ‘castings’ y papeles, pero no”, aseguró con convicción.

La actriz explicó que el ritmo de trabajo en la televisión, sumado a las exigencias emocionales del oficio, empezó a pasarle factura.

“Sebastián, mi esposo, me veía ya agotada, cansada. Ser actriz implica sufrir, te permeas con las historias, y eso se convierte en una carga en tu vida. Llegué a un punto en el que estaba sobrecargada”, reveló la actriz, quien sufrió de dermatitis, infecciones ocular y agotamiento.

Aun así, su esposo, el también actor Sebastián Martínez, comprendió y respetó su decisión. “Él me decía: ‘Haz lo que tú quieras’. ‘Sebas’ es un actor que disfruta profundamente su trabajo, es como pez en el agua en la actuación, pero entendió que para mí el camino debía ser otro”, comentó.

En ese proceso de cambio, Kathy encontró refugio y equilibrio en la meditación y la espiritualidad, prácticas que se convirtieron en pilares fundamentales de su vida.

“Desde hace años sigo un camino espiritual y medito. La meditación te ayuda a fluir, a mantenerte serena. Antes, cuando era más joven, todo era más agobiante, pero con el tiempo entendí que la tranquilidad es una forma de vida”, expresó.

Su esposo también la ha acompañado en este estilo de vida más consciente. “’Sebas’ también se agobia con los rodajes, así que nos apoyamos mutuamente. Él me dice: ‘Ven, meditemos, bajemos la vibra, retomemos’. Eso nos ha unido mucho como pareja”, confesó la actriz.

Kathy reconoce que fueron muchos años dedicados a la actuación, una carrera que ama profundamente, pero que también la llevó a reflexionar sobre sus prioridades. “El medio es muy absorbente, no te permite hacer otras cosas ni disfrutar plenamente de tu familia. Yo terminaba una telenovela y siempre me enfermaba. Entonces pensé: hay que poner una balanza. Si sigo así, mi salud se va a deteriorar”, relató.

Esa reflexión la llevó a cerrar un ciclo y a pensar en su futuro con otra perspectiva. “Dije: ya no más. Quiero pensar en mi vejez, en mi bienestar, y para eso hay que empezar desde temprano. Fue una decisión muy consciente”, añadió.

Hoy, Kathy Sáenz se define como una buscadora espiritual. Vive una vida más tranquila, centrada en su familia, su crecimiento interior y en actividades que la llenan de paz. “He sido una buscadora de la meditación y de encontrar paz”, concluyó, dejando claro que su retiro no fue una pérdida, sino una transformación personal y un acto de amor propio.

