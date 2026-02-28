La agenda musical se renueva con estrenos que atraviesan el flow urbano, los sonidos alternativos y el género popular, mientras varios anuncios de giras y festivales reafirman el protagonismo de Colombia en el mapa latino.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Shakira hace historia: nominada al Salón de la Fama del Rock & Roll y podría romper un récord para Colombia)

Flow urbano: colaboraciones que marcan la conversación

El panorama urbano suma nuevos títulos que reúnen figuras emergentes y nombres consolidados.

Saiko presenta ‘Flaiteera’ junto a Sinaka, Kennat y Benja Valencia, en una colaboración que une voces del movimiento chileno en una misma producción.

Lee También

Hades66 lanza ‘Bbsita te veS Bien’, sumándose a la rotación urbana con una propuesta centrada en el beat y la estética trap.

Uno de los estrenos más comentados es ‘Tonto’, que conecta a J. Balvin con Ryan Castro y DJ Snake, uniendo reguetón colombiano con producción internacional.

También se suma ‘Pasión y sex0’, colaboración entre Kris R y Roa, mientras Nath estrena ‘Sunsex’, ampliando el repertorio urbano de la semana.

Ritmos alternos: nuevas apuestas y un clásico renovado

En la línea alternativa, la semana trae contrastes sonoros.

Nanpa Básico presenta ‘Sólo lo haces tú’, manteniendo su sello dentro del rap y la canción introspectiva.

La artista Kei Linch lanza ‘Anamau’, fortaleciendo su presencia dentro de la nueva generación.

Por su parte, Morat revive ‘Tu cárcel’, clásico de Los Bukis, dando nueva vida a una canción emblemática del repertorio latino.

El sonido popular suma nuevas historias

En el género popular, ‘Salir adelante’ reúne a Jesús Hernández y Sebastián Ayala, ampliando la oferta regional con una colaboración que se suma a las novedades de la semana.

Agenda musical: giras internacionales y grandes shows en Colombia

El calendario también se mueve con anuncios de alto impacto.

Roa iniciará su primera gira de 16 fechas por Latinoamérica con el ROA LATAM Tour, que arrancará tras sus presentaciones con entradas agotadas en Puerto Rico y recorrerá mercados como Colombia, Argentina y México. En Colombia, el artista se presentará el 15 de mayo en el Royal Center.

Bad Bunny se tomará Tokio

A nivel global, Bad Bunny será headliner del Spotify Billions Club Live 2025 en Tokio, en lo que marcará su primera vez en Asia y la celebración de sus 28 canciones con más de mil millones de reproducciones. El show será de una sola noche para sus seguidores en Japón.

Gorillaz llega a Bogotá

En Colombia, Gorillaz regresará a Bogotá el 17 de noviembre en el Coliseo MedPlus. La preventa para clientes Banco Falabella comenzará el 2 de marzo a las 10:00 a.m., mientras que la venta general iniciará el 5 de marzo a la misma hora en taquillalive.com.

Por otro lado, la gira BritPOP traerá por primera vez a Robbie Williams a Colombia el 20 de septiembre en el Movistar Arena.

EDC y Juanes aterrizan en Colombia

Además, Electric Daisy Carnival Colombia (EDC Colombia) llegará a Medellín el 10 y 11 de octubre en el Complejo Deportivo Atanasio Girardot, consolidando la apuesta electrónica en el país.

Finalmente, el Juanes World Tour 2026 tendrá una única fecha en Colombia: el 20 de noviembre en el Movistar Arena, sumándose a la temporada de grandes conciertos en la capital.

Salsa al Parque 2025 CONFIRMADO

¡Buenas noticias para los salseros! El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos (Idiger) aprobó el plan de emergencias y Salsa al Parque 2025 ya tiene luz verde. El festival tendrá lugar este 4 y 5 de octubre en el Parque Simón Bolívar con un aforo máximo de 40.000 personas. Habrá un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente para garantizar seguridad, y se aplicarán estrictos controles de ingreso.