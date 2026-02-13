La música popular y el género urbano colombiano volvieron a encontrarse en una colaboración que hoy tiene un significado mucho más profundo. El cantante paisa lanzó una canción junto al fallecido Yeison Jiménez, tema que fue presentado como un homenaje póstumo y que ha conmovido a miles de seguidores en redes sociales.

La canción, que fue grabada semanas antes del fallecimiento de Jiménez, salió a la luz como una forma de rendir tributo a su memoria y exaltar el legado que dejó en la música popular colombiana.

Aunque el proyecto estaba contemplado desde antes, el estreno tomó un significado especial tras la muerte del intérprete, convirtiéndose en uno de los lanzamientos más emotivos del año en la industria nacional.

Más allá del impacto musical, uno de los elementos que más ha llamado la atención es el video oficial del tema. En la producción audiovisual, Maluma incluyó imágenes inéditas del encuentro que tuvo con Yeison Jiménez el día de la grabación, material que hasta ahora no había sido visto por el público.

Acá, el video de la canción:

El videoclip no solo acompaña la letra de la canción, sino que funciona como un documento íntimo de lo que fue la jornada de grabación entre ambos artistas. En varias escenas se pueden ver abrazos, risas, conversaciones espontáneas y momentos de camaradería en el estudio, evidenciando la buena relación que existía entre los dos cantantes.

Las imágenes muestran a Maluma y Jiménez compartiendo detalles sobre la canción, afinando fragmentos, celebrando tomas que salían bien y disfrutando del proceso creativo.

Maluma, por su parte, acompañó el lanzamiento con un mensaje en el que expresó el cariño y la admiración que sentía por el cantante de música popular. El artista urbano dejó claro que publicar la canción era una manera de celebrar su vida y su talento, permitiendo que su voz siguiera sonando en nuevos proyectos.

“Que tu música viva por siempre amigo mío”, escribió Maluma al final del video musical.

De igual manera, incluyó los nombres de las otras cinco personas que murieron en el mismo accidente.

El legado de Yeison Jiménez

Yeison Jiménez fue uno de los exponentes más reconocidos de la música popular en Colombia, consolidando una carrera marcada por letras de desamor, superación y orgullo regional. Con el paso de los años logró llenar escenarios y posicionarse como una de las voces más influyentes del género.

Su fallecimiento generó múltiples reacciones en el mundo artístico, donde colegas y seguidores lamentaron la pérdida. Desde entonces, varios homenajes han surgido para recordar su trayectoria, pero esta colaboración con Maluma tiene un valor especial por tratarse de una grabación hecha en vida y compartida ahora como tributo.

Yeison Jiménez y otras muertes trágicas que han marcado la música

Grandes artistas como Yeison Jiménez, Carlos Gardel, Ritchie Valens, Pedro Infante, Jenni Rivera, Juancho Rois, Otis Redding y Aaliyah perdieron la vida en trágicos accidentes aéreos. Sus historias terminaron demasiado pronto, pero su música y legado siguen vivos