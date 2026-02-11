El pasado 10 de enero de 2026, Colombia se estremeció por la trágica noticia del fallecimiento de Yeison Jiménez, uno de los artistas más queridos del género de música popular, quien perdió la vida en un accidente aéreo ocurrido en Paipa, Boyacá.

El accidente, que también cobró la vida de otras cinco personas que viajaban en la misma avioneta, dejó un vacío profundo en el mundo de la música y en el corazón de quienes lo conocían.

Un mes después de esta dolorosa tragedia, varios detalles sobre su vida y legado salieron a la luz, pero lo que más ha conmovido es el profundo dolor de su familia, especialmente de su hermana Lina Jiménez.

Lina, a través de sus redes sociales, compartió un mensaje desgarrador que refleja el vacío que dejó la partida de su hermano, quien, en vida, era conocido por su cercanía con su familia y amigos. En una publicación llena de emoción y amor, Lina expresó:

“Desde que te fuiste, hay un silencio que no logro explicar. Me haces falta en las cosas más simples, en una conversación, en una risa, en esos momentos donde siempre estabas para mí sin tener que llamarte. Aún me cuesta creer que ya no puedo abrazarte, pero te siento en mis recuerdos, en todo lo que vivimos y en el amor tan grande que nos unió durante 34 años.”

“Gracias por haber estado, por cuidarme y por dejarme tantos momentos hermosos para guardar en el corazón. Te extraño todos los días, y te seguiré amando toda la vida. Tu hermana, que no te olvida. Nunca pensé q esta sería nuestra última foto aquella madrugada del 10 de enero”

El dolor por la ausencia de Yeison se siente especialmente en su familia más cercana. Un mes después de la tragedia, algunos de sus seres queridos continúan lidiando con la incredulidad y el duelo.

En entrevistas y publicaciones, su hermana Lina ha sido una de las más vocales al compartir sus sentimientos y recuerdos sobre el cantante.

¿Cómo murió Yeison Jiménez, el cantante?

La muerte de Yeison Jiménez, el 10 de enero de 2026, conmovió profundamente a Colombia. El cantante perdió la vida en un trágico accidente aéreo en Paipa, Boyacá, cuando su avioneta se estrelló poco después de despegar. A bordo también viajaban otras cinco personas que también fallecieron en el siniestro.

Según testigos, el avión mostró fallas desde el despegue. Un campesino cercano al aeropuerto relató que la aeronave se movía de lado a lado y parecía tener problemas en el motor.

“El avión iba con falla y comenzó a perder estabilidad”, comentó. Otro testigo, que escuchó un fuerte ruido, explicó cómo el piloto intentó recuperar el control, pero el motor falló nuevamente. “A 50 metros de los árboles, el motor se apagó”, indicó.

El avión intentó regresar al aeropuerto, pero finalmente cayó de pico, rebotando en el suelo, lo que provocó una primera explosión. Luego, una segunda y tercera explosión dificultaron los intentos de rescate. La tragedia fue irreversible.

Jiménez, un querido cantante conocido por su calidez y talento, dejó un vacío inmenso en la música colombiana y en los corazones de quienes lo admiraban.

Yeison Jiménez y otras muertes trágicas que han marcado la música

Grandes artistas como Yeison Jiménez, Carlos Gardel, Ritchie Valens, Pedro Infante, Jenni Rivera, Juancho Rois, Otis Redding y Aaliyah perdieron la vida en trágicos accidentes aéreos. Sus historias terminaron demasiado pronto, pero su música y legado siguen vivos