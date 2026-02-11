Desde el pasado 8 de febrero, el cantante puertorriqueño Bad Bunny está en el centro de discusión a nivel mundial debido a su presentación en el medio tiempo del Super Bowl, uno de los eventos deportivos más importantes del mundo, porque más allá de las canciones y demás, su ‘show’ estuvo lleno de mensajes a favor de los latinos, de su país e incluso en contra de las políticas migratorias de Donald Trump.

Ahora, hubo una situación en particular que llamó mucho la atención y fue que parte de la escenografía eran arbustos, pero no artificiales, sino personas disfrazadas. Así sorprendieron a quienes estaban en el estadio de California:

Ahora, algunos días después de esta presentación, se conoció el sueldo que se ganaron las personas que estuvieron disfrazadas de plantas y que se robaron el ‘show’, como se conoce popularmente.

Según Darren Rovell, quien es muy conocido en el mundo del entretenimiento en Estados Unidos, estas personas recibieron un pago de 18.70 dólares por hora para cumplir con su trabajo, pero como trabajaron 70 horas entre preparación, previa al partido y demás, cada uno terminó llevándose 1.309 dólares, que en Colombia sería 4’790.000 pesos.

People inside trees were paid $18.70 an hour for 70 hours of work ($1,309). Included 8 days of rehearsals + Game Day. https://t.co/dEO40GOhje — Darren Rovell (@darrenrovell) February 9, 2026

Sin embargo, para participar había algunas condiciones, como por ejemplo que tenían que tener buen estado físico para correr a la entrada y salida del espectáculo y aguantar todo el peso del disfraz que tenían encima.

No obstante, esta fue una gran experiencia para los que protagonizaron este evento, ya que tal como se ha podido ver en videos compartidos en las redes sociales, les dieron desayuno, almuerzo, la posibilidad de conocer personas muy importantes como Ricky Martin y Lady Gaga, ver el ‘show’ en primer plano y luego disfrutar del cierre del partido entre los Seahawks y los Patriots.

Así, Bad Bunny sigue estando en el centro de discusión porque más allá de que a muchos no les guste su música, el mensaje de “We are all together America” y que lo único más fuerte que el odio es el amor han causado un impacto a nivel global.

Polémica por cancelaciones en Medellín para el concierto de Bad Bunny

Para el concierto del cantante puertorriqueño en Medellín, muchísimas personas viajaron desde varias partes del país, pero quienes arriendan en plataformas como Booking o Airbnb se han aprovechado para cancelar a última hora y cobrar precios altísimos por los hospedajes.