El presidente norteamericano, Donald Trump, cuestionó fuertemente la presentación del artista puertorriqueño Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl 2026, asegurando que nadie le entendió una palabra y que no fue ejemplo para los niños pequeños.

Fue por medio de su cuenta de Truth Social, la red social que más usa para comunicarse con sus seguidores, que el mandatario escribió la crítica en contra de la presentación del artista de reguetón.

Y agregó: “Este “espectáculo” es una bofetada a nuestro país, que establece nuevos estándares y récords cada día, ¡incluyendo el mejor mercado de valores y los mejores planes de jubilación de la historia! No hay nada inspirador en este desastre de espectáculo de medio tiempo; recibirá excelentes críticas de los medios de comunicación falsos, porque no tienen ni idea de lo que está sucediendo en el mundo real. Y, por cierto, la NFL debería reemplazar de inmediato su ridícula nueva regla de inicio”.

Y es que se sabía que Trump no iba a estar cómodo ni con esta presentación ni la de Green Day al inicio del compromiso, ya que los dos artistas han sido tajantes con las políticas anti migratorias del mandatario estadounidense.

Es más, Bad Bunny centró su mensaje en el amor y la unión entre países, al punto de que en su presentación cogió un balón que tenía el mensaje “Together we are America”, destacando que todos los países del continente son importantes y no solo Estados Unidos, como lo ha querido mostrar el presidente.

Sin embargo, a contrario de lo que piensa Trump, miles de personas en las redes sociales sí han aplaudido la presentación del puertorriqueño por sus canciones, por su ‘performance’ y sobre todo por el mensaje tan contundente que envió.

