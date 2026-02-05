La reconocida presentadora estadounidense Savannah Guthrie suplicó entre lágrimas, a los secuestradores de su madre de 84 años que entreguen pruebas de que sigue con vida.

“Necesitamos saber, sin lugar a dudas, que está viva y que ustedes la tienen”, dijo Guthrie en un video en sus redes sociales, tras señalar que “las voces e imágenes son fáciles de manipular”.

Rodeada de familiares, la presentadora del programa matutino “Today” de la cadena NBC News se dirigió directamente a los secuestradores: “Queremos saber de ustedes y estamos listos para escuchar”.

La policía de Arizona dijo que creía que Nancy Guthrie fue secuestrada de su casa en el condado de Pima, después de desaparecer el domingo en extrañas circunstancias.

BREAKING Savannah Guthrie and her siblings have released this heart breaking video pleading for the return of their beloved mother, Nancy. Savannah is asking the person or persons who abducted her mother to get in touch with the family and provide proof of life. She says they… pic.twitter.com/OZsA3VWzpF — Yashar Ali 🐘 (@yashar) February 5, 2026

Qué pasó con la madre de Savannah Guthrie

“No se fue por cuenta propia, lo sabemos”, declaró el sheriff local Chris Nanos en una conferencia de prensa el lunes. Nanos publicó el miércoles en X que “los investigadores no han identificado a un sospechoso o persona de interés” en el caso.

Los investigadores “continúan hablando con cualquiera que pueda haber tenido contacto con la señora Guthrie […] Queremos encontrarla”, agregó.

En el video, Guthrie describió el frágil corazón y la delicada salud de su madre. “Vive con dolor constante. Está sin medicina. La necesita para sobrevivir y la necesita para no sufrir”, dijo Guthrie en el video.

También se dirigió directamente a su madre: “Mamá, si escuchas esto, eres una mujer fuerte. Eres la preciosa hija de Dios, Nancy”.

Trump interviene en el caso de Savannah Guthrie

En su plataforma Truth Social, el presidente Donald Trump dijo el miércoles que habló con la presentadora “y le hice saber que estoy ordenando a TODAS las fuerzas del orden federales que estén a completa disposición de la familia y de las fuerzas del orden locales”.

