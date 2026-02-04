La reunión entre el presidente Gustavo Petro y el mandatario estadounidense Donald Trump en la Casa Blanca no incluyó ningún tema relacionado con la salida de la Lista Ofac, aunque versiones extraoficiales indicaban que sí, ni con asuntos personales del jefe de Estado colombiano, pese a la controversia generada en Colombia por la reciente inclusión del nombre de Petro, familiares suyos y personas del Gobierno en ese listado del Departamento del Tesoro de EE. UU.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: “Déjame hablar, hermano”: Petro tuvo duro cruce en rueda de prensa sobre reunión con Trump)

Así lo confirmaron dos de las principales voces del Gobierno tras el encuentro: el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y el embajador de Colombia en Washington, Daniel García-Peña, quienes coincidieron en que la agenda fue estrictamente de Estado y de interés bilateral.

Según explicó, el enfoque estuvo en asuntos estratégicos para ambos países, especialmente en la relación con Venezuela y la cooperación económica y energética: “Se hizo énfasis en levantar las sanciones a Venezuela para poder tener mejor relación económica porque Ecopetrol puede hacer una mejor alianza, pero en este momento no se puede por todas las restricciones”, añadió el ministro.

Por su parte, el embajador Daniel García-Peña también descartó que el tema de la Ofac o de la visa del presidente haya sido parte de la conversación. En Caracol Radio, el diplomático defendió la postura de Petro de no tocar ese asunto personal en un escenario diplomático de alto nivel y defendió que Petro no hablara del tema de su visa, asegurando que “sería una estupidez”.

También, García-Peña fue enfático en que la reunión se dio en un plano geopolítico y regional, no individual: “Estamos hablando del mundo. América Latina estuvo muy bien representada por Petro”, sentenció.

Además, explicó que, aunque el tema de la visa pueda ser relevante para él como embajador, no lo es para el presidente: Petro, dijo, no le da importancia a ese asunto personal dentro de la agenda diplomática.

Lo que sí se habló en la reunión Petro-Trump

Más allá de lo que no se discutió, el Gobierno aseguró que la reunión entre Gustavo Petro y Donald Trump dejó acuerdos concretos en temas estratégicos. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, la calificó como “muy exitosa” y explicó que uno de los ejes centrales fue el fortalecimiento de la cooperación en seguridad y lucha contra el crimen transnacional, especialmente a través de una acción coordinada con Estados Unidos.

Uno de los principales avances fue la declaratoria de objetivos de alto valor conjuntos, que incluyen cabecillas como alias Chiquito Malo, Iván Mordisco y Pablito. Aunque estos nombres ya hacían parte de los blancos prioritarios de Colombia, ahora entraraían en una estrategia binacional que permitirá integrar capacidades de inteligencia, tecnología y cooperación operativa con EE. UU. Para el Gobierno, este paso marca un nuevo nivel de coordinación en la ofensiva contra el narcotráfico y las estructuras criminales.

(Vea también: Petro elogió a Trump por cambio que hizo en la Casa Blanca: Biden no lo tenía y le gustó mucho)

Esa visión fue respaldada por el embajador Daniel García-Peña, quien en Blu Radio explicó que, pese al historial de tensiones entre ambos mandatarios, el encuentro se desarrolló en un ambiente cordial y de respeto, en el que Petro y Trump “se cayeron bien” y “se entendieron”, incluso desde el saludo inicial —“Oh Gustavo! Good to see you”—. Según el diplomático, la clave fue que la conversación se enfocó en los temas donde existen intereses comunes y no en los puntos de mayor confrontación política.

Dentro de esos intereses compartidos, tanto Sánchez como García-Peña coincidieron en destacar el papel de Venezuela como un asunto estratégico. El ministro explicó que la cooperación en seguridad busca extenderse hacia ese país para evitar que las fronteras se conviertan en refugio de estructuras criminales, razón por la cual el Gobierno colombiano avanza en el nombramiento de un agregado militar en territorio venezolano para mejorar la coordinación regional.

En paralelo, García-Peña reveló que Trump mostró un interés particular en el papel que Colombia puede jugar en la estabilización venezolana, especialmente a través de la integración energética. En ese contexto, ambos funcionarios señalaron que durante la reunión se abordó el rol de Ecopetrol y las posibilidades de cooperación regional en materia de energía, siempre condicionadas al levantamiento de sanciones que hoy impiden una relación económica plena con Venezuela.

La agenda también incluyó otros asuntos internacionales, como la situación de Haití, donde Colombia podría trabajar de la mano con Estados Unidos en procesos de estabilización, así como la lucha contra el crimen internacional y la seguridad hemisférica, temas que, según el Gobierno, posicionan a Colombia como un aliado estratégico para Washington.

Con este enfoque, el Ejecutivo busca enviar un mensaje político claro: la reunión Petro-Trump fue un encuentro de agenda estratégica y geopolítica, centrado en seguridad, narcotráfico, crimen transnacional, energía, Venezuela, cooperación regional y relaciones bilaterales, y no un espacio para resolver asuntos personales ni controversias individuales como la inclusión en la Lista Ofac.

(Vea también: El objeto que le pillaron a embajador de Colombia en EE. UU. y que hace alusión a Trump)

En palabras del propio ministro Pedro Sánchez, el balance del encuentro se resume en una sola idea: “Aquí ganan las naciones y pierden los criminales”, una frase con la que el Gobierno colombiano define el espíritu político y estratégico de la reunión entre Gustavo Petro y Donald Trump.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.