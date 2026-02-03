Un detalle captado en una reciente imagen del embajador de Colombia, Daniel García-Peña antes de la reunión entre Gustavo Petro y Donald Trump, provocó comentarios en redes sociales, luego de que se le viera llevando en sus manos un libro con la palabra “Trump” en la portada. La escena fue difundida por el periodista Luis Carlos Vélez, quien aclaró el contexto del objeto que llamó la atención de varios usuarios.

Según explicó Vélez en su cuenta de X, el libro correspondería a una edición de ‘The Art of the Deal’, obra que describe la manera en la que negocia el exmandatario estadounidense Donald Trump. El comunicador fue enfático en señalar que no se trató de un regalo recibido en la Casa Blanca ni de un obsequio oficial.

Sin embargo, no está claro por qué tenía este libro. “No está claro si fue un regalo en la Casa Blanca o una copia que llevó el diplomático colombiano”, dijo el periodista.

¿Qué pasó en la reunión entre Gustavo Petro y Donald Trump?

Después de finalizada la reunión en la Casa Blanca, la portavoz Karoline Leavitt habló ante los medios y aseguró que el presidente Donald Trump se mostró entusiasmado por el encuentro con su homólogo colombiano, Gustavo Petro. Aunque evitó profundizar en los temas tratados, indicó que el mandatario estadounidense estaba a la expectativa de la cita y que el Gobierno emitiría un pronunciamiento oficial a través de Truth Social.

El encuentro se realizó este martes 3 de febrero en el Despacho Oval y se extendió por más de una hora. La reunión marcó un momento clave en la relación bilateral, luego de más de un año de tensiones diplomáticas caracterizadas por cruces verbales, cuestionamientos desde Washington sobre la lucha antidrogas y críticas constantes de Petro a la política exterior de Estados Unidos.

