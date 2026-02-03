El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este 3 de febrero de 2026 a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, en la Casa Blanca para una reunión privada y sin acceso a la prensa.
La Presidencia de Colombia publicó las primeras imágenes del saludo entre ambos mandatarios, que tuvo lugar en el Salón Este antes de ingresar al Despacho Oval.
President Donald J. Trump meets with Colombian President Gustavo Petro at the White House. pic.twitter.com/1v05LZ4AP1
Las fotografías se divulgaron cerca de una hora después de la llegada de Petro, quien arribó a las 10:55 a. m., hora de Washington, en un vehículo oficial del Servicio Secreto con la bandera de Colombia.
A diferencia de otras visitas oficiales, el ingreso se realizó por la puerta del Edificio de Oficinas Ejecutivas y no por el Pórtico Norte, sin guardia de honor ni recibimiento público por parte de Trump.
Este detalle llamó la atención, ya que el presidente estadounidense sí ha recibido de forma protocolaria a otros mandatarios recientemente.
El encuentro marca la primera reunión entre ambos jefes de Estado tras un año de tensiones diplomáticas, intensificadas por decisiones del gobierno estadounidense como el retiro de la certificación antidrogas a Colombia y sanciones contra Petro.
Según el mandatario colombiano, el objetivo central de la cita es abordar la lucha contra el narcotráfico con un enfoque centrado en la vida y la paz. Analistas destacaron el apretón de manos y la formalidad del encuentro como señales positivas.
En las imágenes posteriores se observa a ambos presidentes dialogando en el Despacho Oval junto a sus delegaciones, incluyendo altos funcionarios de Colombia y Estados Unidos.
Qué dijo Gustavo Petro tras la reunión con Donald Trump
El mandatario colombiano usó su cuenta de X para referirse a lo ocurrido en la reunión bilateral que se desarrolló en la Casa Blanca.
“Recorrimos el corredor de los presidentes estadounidenses; en la Casa de Nariño hay uno, recorre uno la historia, pero siempre hay un muro, al final: ¿qué sigue?…”, apuntó Petro en su cuenta de X.
