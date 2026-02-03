Minutos después de terminada la reunión, Leavitt habló ante los medios de comunicación presentes en la Casa Blanca. Aunque no se extendió en los detalles, apuntó que Trump estaba emocionado por el encuentro.

“Desearía tener más información para ustedes. La reunión acabó cuando yo estaba saliendo, pero vamos a emitir un pronunciamiento que se difundirá por Truth Social. El presidente Trump estaba en una actitud muy positiva y estaba esperando ansiosamente reunirse con el presidente Petro”, añadió ante la prensa.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este martes 3 de febrero de 2026 en la Casa Blanca a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, en un encuentro que marcó un punto clave tras más de un año de tensiones diplomáticas entre ambos gobiernos.

La relación había estado marcada por fuertes cruces verbales, acusaciones desde Washington relacionadas con la lucha antidrogas y críticas reiteradas de Petro a la política exterior del mandatario estadounidense.

La reunión se llevó a cabo en el Despacho Oval y tuvo una duración superior a una hora. Aunque inicialmente no se revelaron detalles a fondo sobre los temas abordados, fuentes de la Casa de Nariño y de la Embajada señalaron que se trató de un encuentro cordial y productivo.

Posteriormente, la Casa Blanca divulgó fotografías oficiales del diálogo entre ambos jefes de Estado, confirmando el tono institucional del encuentro. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, recalcó tras la reunión que el presidente Trump mantenía una actitud muy positiva y que estaba dispuesto al diálogo con el mandatario colombiano.

Finalizado el encuentro, Gustavo Petro salió de la Casa Blanca y se dirigió a la Embajada de Colombia en Washington. Se espera que en las horas siguientes ambos gobiernos entreguen pronunciamientos oficiales con más información sobre los acuerdos o compromisos alcanzados durante la reunión.

