La reunión entre Gustavo Petro y Donald Trump en la Casa Blanca dejó buenas sensaciones entre ambos gobiernos, luego de varios meses de enfrentamientos que tensionaron las relaciones entre Colombia y Estados Unidos. A pesar de ello, se conoció que fue una reunión que trascurrió sin inconvenientes.

Al terminar el encuentro, Bernie Moreno, senador afín a Trump, tuiteó y aseguró que allí se habló desde Estados Unidos están pendientes a lo que suceda en las elecciones de Colombia. “Es fundamental que Colombia garantice a su pueblo elecciones transparentes, libres y justas, no solo el próximo mes, sino también en mayo y junio”, escribió.

Sin embargo, Daniel García-Peña, embajador de Colombia en Estados Unidos, negó que esto no fue un tema de conversación en la reunión. “No sé de donde sacó eso, no se hablaron de elecciones , Bernie Moreno creo que está hablando de su intención, pero el tema electoral no se trató“, dijo en entrevista con ‘Mañanas Blu’, de Blu Radio.

Incluso, contó que Moreno no habló durante la reunión y tuvo una sola intervención. Allí, García-Peña reveló una curiosidad que se vivió entre el senador y Donald Trump.

Según reveló, el tema central de ese momento era los colombianos en Estados Unidos, pues, según Petro, la mayoría quería volver a su país de origen porque “es el país de la belleza”. En ese momento, Bernie Moreno aseguró que no era su caso.

“Bernie Moreno levantó la mano y dijo ‘yo sí me quiero quedar aquí en Estados Unidos’. Trump le dijo ‘¿usted es colombiano?’ y él le dijo ‘sí, yo nací en Colombia’. Trump no sabía que Bernie Moreno era colombiano […] ‘Yo pensé que era italiano’, dijo Trump. Y Bernie Moreno le contó que nació en Bogotá. Esa fue la intervención de Bernie Moreno. A mí me sorprendió, me pareció increíble”, relató con sorpresa el embajador.

¿Quién es Bernie Moreno?

Bernie Moreno es un empresario y político estadounidense de origen colombiano que ha ganado relevancia en la escena política de Estados Unidos en los últimos años. Nació en Bogotá y emigró junto a su familia a ese país cuando era niño, donde construyó su carrera en el sector automotor, convirtiéndose en un exitoso concesionario de vehículos de lujo en el estado de Ohio.

Su salto a la política se dio de la mano del Partido Republicano, con un discurso alineado al ala conservadora y cercano a Donald Trump, quien respaldó públicamente su proyecto político. Moreno ha centrado su agenda en temas como la seguridad fronteriza, la economía, la reducción de impuestos y la crítica a las políticas migratorias y sociales de los demócratas, posicionándose como una de las figuras latinas más visibles dentro del conservadurismo estadounidense.

