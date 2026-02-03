Durante una rueda de prensa, el presidente Gustavo Petro se refirió a su reciente reunión con el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, y respondió a preguntas sobre su inclusión en la lista OFAC, así como sobre la posibilidad de una descertificación de Colombia por parte del país norteamericano.

“No pregunté eso. Ustedes saben cómo fue mi vida. En buena parte de mi juventud no necesité de bancos ni chequeras”, empezó diciendo el jefe de Estado, enfatizando que el tema no hace parte de las preocupaciones de su Gobierno ni de su entorno personal. “El tema OFAC no nos interesa a nosotros ni como familia”, afirmó, al tiempo que aseguró que su prioridad, mientras ejerza la Presidencia, es dejar un mejor rumbo para Colombia frente al que, según él, venía siguiendo el país.

Petro rechazó de manera tajante cualquier señalamiento en su contra y aseguró que no existen pruebas jurídicas que sustenten una eventual sanción. “Si hubiera pruebas jurídicas no estaría aquí hablando, eso no existe”, dijo ante los medios, subrayando que no hay fundamentos legales que respalden versiones sobre su inclusión en dicha lista.

En su intervención, el jefe de Estado insistió en que, a su juicio, las menciones sobre la OFAC responden a declaraciones que hizo en Nueva York y a intentos reiterados de construir una narrativa en su contra. “Han intentado construir eso una y otra vez, pero fracasa una y otra vez, y eso no es la materia de lo que vinimos a hablar aquí”, señaló.

El presidente también cuestionó la efectividad de la lista OFAC como herramienta contra el narcotráfico. Según explicó, este mecanismo no cumple su propósito si no va acompañado de una persecución global a los capitales ilegales. “La OFAC no funciona como un instrumento contra el narcotráfico si no es complementada por una persecución de capitales a nivel mundial”, sostuvo, y añadió que, en muchos casos, su uso termina siendo simbólico.

De acuerdo con Petro, este tipo de instrumentos puede causar daños personales, pero no logra atacar de fondo el negocio del narcotráfico, una realidad que, según dijo, ya ha quedado demostrada. En esa línea, advirtió sobre el riesgo de utilizar herramientas internacionales con fines políticos.

“La utilización política de este tipo de instrumentos no lleva sino a dejar en la impunidad el verdadero narcotráfico”, afirmó el mandatario, quien llamó a evitar que, en medio de disputas políticas internas, se desvíe el objetivo de tratados y mecanismos creados para enfrentar problemas estructurales.

El presidente concluyó su respuesta reiterando que estos asuntos no fueron el eje central de la reunión ni de su agenda, e insistió en que el enfoque debe estar en combatir de manera efectiva las economías ilegales y no en debates que, según él, desvían la atención de ese propósito.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.