El pasado 4 de febrero se produjo una reunión “histórica” y “extraordinaria” entre los mandatarios de Colombia y Estados Unidos, según comentó Daniel García-Peña, embajador de Colombia en el país norteamericano, en entrevista Blu Radio. En este encuentro participaron Gustavo Petro, presidente de Colombia y Donald Trump, ex presidente de Estados Unidos, y de acuerdo con García-Peña, el diálogo se centró en temas clave para ambas naciones y evitó asuntos conflictivos.

El embajador García-Peña destacó que “lo importante fue que se reunieron dos jefes de Estado” con visiones diferentes, pero que buscan encontrar soluciones a problemas comunes. Durante la reunión, que duró más de dos horas, se estableció un acercamiento diplomático directo con Trump, quien expresó “respeto e incluso afecto” por Petro, algo inédito en la historia reciente de las relaciones entre ambos países.

La cooperación antinarcóticos fue uno de los temas centrales de la jornada. El presidente Petro defendió la propuesta de la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, rechazando así la aspersión de glifosato, una situación que Trump entendió al afirmar que es necesario dar oportunidades a los campesinos y atacar a los líderes de los carteles de drogas. Este año, se espera que Colombia erradique 30.000 hectáreas de hoja de coca a través de acuerdos con las comunidades de Putumayo, Nariño y Catatumbo, como lo dijo en la emisora.

Otra cuestión clave fue la situación de Venezuela. El presidente de Ecopetrol presentó la capacidad económica de Colombia para reactivar el sector energético venezolano, incluyendo la posibilidad de proveer energía eléctrica necesaria para la extracción de petróleo. Ante esto, Trump cuestionó las sanciones impuestas por su país a Caracas, e incluso sugirió reevaluarlas. Dicha medida abre oportunidades de cooperación entre Ecopetrol, la petrolera estatal colombiana, y PDVSA, su contraparte venezolana.

Habiendo roto convenciones y superando las tensiones del pasado, esta reunión marcó un hito en las relaciones entre Colombia y Estados Unidos. “Lo más maravilloso fue ver cómo dos presidentes con posiciones distintas pudieron construir sobre sus coincidencias y no sobre sus diferencias”, indicó el embajador de Colombia, calificando este encuentro como un avance hacia una relación fortalecida.

De hecho, una de las curiosidades del encuentro fue marcada por el embajador, cuando contó un momento importante en la reunión y es el final de la misma con las últimas palabras de Trump a Petro: “Gustavo, llámame cuando quieras ‘Call me whenever you want'”.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.