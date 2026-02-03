El presidente de Colombia, Gustavo Petro, sorprendió a su homólogo estadounidense, Donald Trump, con un regalo poco habitual durante la reunión que sostuvieron. Se trató de una obra artesanal que representa un jaguar, elaborada por el artesano Marcelino Chasoy, y entregada en medio del encuentro bilateral.

El significado de la pieza fue explicado por el asesor de comunicaciones del presidente colombiano, quien destacó su valor simbólico dentro de las comunidades indígenas de la Amazonia. “En los pueblos indígenas de la Amazonia es símbolo de poder, protección. En la vida espiritual, muchos chamanes se transforman en jaguares como parte de la fuerza. El trabajo tiene un tiempo aproximado de tres meses”, dijo Andrés Hernández.

El gesto de Petro estuvo cargado de un mensaje político y simbólico, enmarcado en el historial de desencuentros verbales con Trump. En ocasiones anteriores, el mandatario colombiano había utilizado la figura del jaguar como metáfora de la resistencia y la soberanía nacional, advirtiendo que no se debía “despertar al jaguar”, expresión dirigida al entonces presidente estadounidense y a otros funcionarios de ese país.

Sin embargo, la entrega del jaguar, en ese contexto, fue interpretada como una señal de distensión y un intento por cerrar un capítulo marcado por advertencias públicas entre ambos líderes.

Luego del encuentro, ambos presidentes manifestaron una disposición a mejorar la relación bilateral y explorar puntos de coincidencia, especialmente en la lucha contra el narcotráfico. “Nos llevamos muy bien. Él y yo no éramos exactamente los mejores amigos, pero no me sentí insultado porque nunca lo había conocido”, afirmó Trump desde la Casa Blanca, horas después de la reunión. Por su parte, Petro aseguró que su percepción del encuentro fue favorable. “La impresión que tengo es positiva”, expresó ante la prensa en la embajada colombiana.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.