La modalidad delictiva conocida como ‘paseo millonario’ vuelve a encender las alarmas en Bogotá, luego de que se conocieran dos casos recientes en los que jóvenes fueron asaltados tras tomar taxis en distintos puntos de la ciudad. Uno de los hechos incluyó el presunto suministro de una sustancia derivada de la ketamina, mientras que el otro terminó con víctimas apuñaladas y abandonadas en vía pública.

Esteban (nombre cambiado por seguridad), un joven de 18 años, estuvo a punto de perder la vida luego de un episodio ocurrido en la noche del viernes 23 de enero, en el norte de Bogotá. De acuerdo con lo relatado por sus familiares y compañeros de trabajo, el joven comenzó a presentar un grave deterioro físico tras bajarse de un taxi cerca de la calle 85, en Chapinero.

Cuando intentaron auxiliarlo dándole agua, expulsó una sustancia blanca y espesa, no lograba coordinar movimientos ni palabras y entró en un fuerte estado de ansiedad. Fue trasladado de urgencia a la Clínica Colombia, donde los médicos detectaron rastros de un derivado de la ketamina, una sustancia de uso veterinario, comúnmente asociada a casos de intoxicación criminal.

Esteban apenas logra recordar que todo ocurrió cuando descendía del taxi. En medio de la desorientación y la pérdida parcial de conciencia, le robaron el celular y la billetera, quedando completamente vulnerable. Por las características del caso, sus allegados creen que fue víctima de un ‘paseo millonario’, modalidad en la que las personas son retenidas o anuladas para despojarlas de sus bienes y acceder a sus cuentas bancarias.

El contexto del hecho fue revelado por Andrés Ardila Vega, edil de Usaquén por el Partido Nuevo Liberalismo, quien compartía con el joven esa noche. En diálogo con El Tiempo, explicó que el grupo se había reunido para celebrar un logro político y luego se desplazaron hacia la zona de rumba del norte de la ciudad.

“Cerca de la calle 85, el conductor le pidió que se bajara por el trancón. Él había tomado licor, pero no al punto de perder la conciencia. Después fue abordado por dos mujeres que le dijeron que lo veían confundido y que lo iban a ayudar. Desde ahí, todo se vuelve borroso”, relató Ardila.

Minutos después, Esteban apareció en evidente estado crítico frente a un establecimiento ubicado en la Zona Rosa, cerca del H&M. “No podía hablar, no se sostenía, devolvía baba blanca y tuvo un ataque de ansiedad”, añadió el edil.

La Secretaría de Seguridad y la Alcaldía de Bogotá ya tienen conocimiento del caso. Según Ardila, el propio alcalde Carlos Fernando Galán se comunicó con él y con la madre del joven para acompañar la denuncia y avanzar en la investigación, pues se busca establecer si existe un patrón criminal detrás de estos hechos.

Ataque armado tras tomar un taxi en Modelia

Un día después, la noche del sábado 24 de enero, se registró un hecho similar en el occidente de la capital. Dos amigos que salían de un establecimiento nocturno en el barrio Modelia (Fontibón) abordaron un taxi y, durante el trayecto, fueron interceptados por tres hombres armados.

Aunque en este caso no se reportó el uso de sustancias químicas, las víctimas fueron intimidadas, robadas y atacadas con arma blanca. Posteriormente, los agresores los abandonaron en el barrio El Galán, en Puente Aranda.

La hermana de una de las víctimas denunció en la red social X que su familiar sufrió ocho heridas con arma blanca, requirió 30 puntos de sutura y presenta compromiso en su mano derecha.

El coronel Ángel Torres, vocero de la Policía, confirmó que el caso está siendo investigado con apoyo de la Fiscalía General de la Nación. “Se está brindando acompañamiento a las familias para identificar a los responsables y esclarecer los hechos”, señaló.

De acuerdo con cifras oficiales del Distrito, durante 2025 se registraron 40 denuncias por secuestro, categoría bajo la cual se están tipificando muchos de estos casos de ‘paseo millonario’, en los que las víctimas son retenidas o sometidas mientras les extraen dinero.

La localidad con más reportes fue Chapinero, la misma zona donde ocurrieron el caso de Esteban y el homicidio del profesor Neill Felipe Cubides Ariza, cuyo crimen también presentó elementos de extrema violencia, como heridas con arma blanca, presuntamente utilizadas para intimidar a la víctima.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para extremar precauciones al tomar transporte, especialmente en horarios nocturnos, y denunciar de inmediato cualquier hecho sospechoso.

