Una riña registrada en Flandes, en la localidad de Fontibón, terminó sacando a la luz el prontuario judicial de una familia, luego de que una discusión por violencia intrafamiliar derivara en la intervención de las autoridades.

De acuerdo con la información conocida por parte de La Secretaría de Seguridad, los hechos se desencadenaron cuando un vecino decidió intervenir para defender a una mujer que estaba siendo agredida físicamente por su pareja. La situación escaló rápidamente y dio paso a una pelea que llamó la atención de la comunidad.

La escena fue detectada por el operador de las cámaras de videovigilancia del C4, quien alertó de inmediato a la Policía Metropolitana de Bogotá. Gracias a esta reacción oportuna, varias patrullas llegaron al lugar y lograron capturar al hombre señalado de agredir a su compañera sentimental.

Sin embargo, durante el procedimiento ocurrió un giro inesperado. Al verificar los datos de las personas involucradas, las autoridades establecieron que la mujer, inicialmente identificada como víctima, tenía una orden judicial vigente por el delito de extorsión, lo que dejó al descubierto su historial criminal y el de su entorno familiar.

Una riña dejó al descubierto el prontuario criminal de esta familia. La pelea se desató cuando un vecino salió a defender a esta mujer, quien estaba siendo agredida por su pareja. El operador de las cámaras de videovigilancia del C4 avisó a los uniformados, quienes llegaron al… pic.twitter.com/mhn46G04op — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) January 27, 2026

Las autoridades destacaron que este caso evidencia la importancia del sistema de videovigilancia en la localidad. En Fontibón operan actualmente 174 cámaras de seguridad, las cuales permiten monitorear en tiempo real situaciones de riesgo, prevenir delitos y facilitar la reacción inmediata de la Policía ante hechos que alteran el orden público.

El caso quedó a disposición de las autoridades competentes, que adelantan las investigaciones para establecer las responsabilidades penales de cada uno de los implicados. Mientras tanto, la Policía reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar oportunamente cualquier hecho de violencia, especialmente aquellos relacionados con agresiones dentro del núcleo familiar.

