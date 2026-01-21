Una violenta riña se registró en horas de la noche de este lunes en el barrio Quiroga, localidad de Rafael Uribe Uribe, al sur de Bogotá, dejando como saldo varios heridos, entre ellos un menor de edad con una grave lesión en uno de sus pulmones. De acuerdo con información de las autoridades y el testimonio de las víctimas, cerca de 30 personas participaron en la confrontación, que incluyó ataques con arma blanca, un disparo al aire y múltiples hurtos.

Los hechos ocurrieron hacia las 9:00 de la noche en una cancha del sector conocida como El Cuadro, donde se disputaba un partido de fútbol entre vecinos del barrio. Lo que comenzó como un encuentro deportivo terminó en una batalla campal luego de que una discusión entre dos jugadores de equipos contrarios escalara rápidamente.

“Estábamos jugando fútbol en la cancha a la que le dicen El Cuadro cuando ocurrió la riña y nos ocasionaron lesiones”, relató una de las víctimas, cuya identidad se mantiene protegida por seguridad, en CityTV.

Según el mismo testimonio, a la discusión inicial se sumaron otras personas que acompañaban a uno de los equipos, quienes habrían iniciado las agresiones físicas. Varios de los atacantes portaban armas blancas y, en medio del caos, uno de ellos habría realizado un disparo al aire, hecho que quedó registrado en un video grabado por un testigo desde el lugar de los hechos, compartido por el noticiero bogotano.

Las víctimas denunciaron que durante la pelea algunos de los involucrados aprovecharon la confusión para cometer hurtos. Al menos ocho personas fueron despojadas de sus pertenencias, incluidos celulares y dinero en efectivo.

Entre los lesionados se encuentra un menor de edad que recibió una herida con arma blanca que le perforó uno de sus pulmones. El joven permanece bajo observación médica y recibe atención especializada debido a la gravedad de su condición. Otro joven también resultó herido durante la riña y fue trasladado a un centro asistencial.

“Siempre son las mismas personas. Ya habíamos tenido inconvenientes antes, pero no había pasado a mayores. Pedimos a las autoridades que estén atentos y que se haga justicia”, afirmó otro familiar afectado por lo ocurrido.

Por su parte, la Policía Metropolitana de Bogotá informó que el caso fue puesto en conocimiento de las unidades investigativas, que ya adelantan labores para recolectar testimonios, analizar los videos grabados por testigos y avanzar en la identificación de los responsables.

“Una vez se reportan los hechos, se da aviso a la unidad investigativa, que se encarga de la verificación del caso y la recolección de evidencias”, señaló el mayor Andrés Arcila, comandante de la estación de Policía de Rafael Uribe Uribe.

Las autoridades buscan individualizar a los presuntos agresores, tanto por las lesiones causadas como por los hurtos cometidos durante la pelea. Entre tanto, las víctimas pidieron mayor presencia policial en el sector y medidas contundentes para evitar que hechos similares se repitan.

La comunidad del barrio Quiroga permanece en alerta tras lo sucedido y exige acciones rápidas para garantizar la seguridad en este punto de encuentro deportivo, que hasta ahora era frecuentado por familias y jóvenes del sector.

