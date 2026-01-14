Un altercado entre dos mujeres se presentó en la entrada de la empresa Alianza Sodis (Barranquilla), luego de que una de ellas confrontara a la presunta amante de su esposo.

Sigue a PULZO en Discover

El hecho, protagonizado por una mujer oriunda de Santander y otra residente en la capital del Atlántico, fue grabado por varios testigos que se encontraban en el lugar. En los videos, que rápidamente circularon en redes sociales, se observa cómo ambas mujeres se enfrentan físicamente, se golpean y terminan cayendo dentro de unos arbustos, mientras continúan agrediéndose verbal y físicamente.

(Vea también: Transmisión en vivo exequias de Yeison Jiménez, en el Movistar Arena: filas y cómo está ahora)

Lee También

Las imágenes causaron una rápida reacción entre los usuarios de distintas plataformas digitales, donde el caso fue ampliamente comentado y compartido por el carácter llamativo de la confrontación y la forma en la que ocurrió en plena vía pública.

En uno de los videos, un hombre que narra lo sucedido le añade un tono irónico a la situación al referirse al motivo del conflicto. Según su relato, “todo fue una confusión. Que él solo está haciendo una ayuda humanitaria con una de sus vecinas, transfiriéndole quincenalmente una importante suma de dinero, solamente por solidaridad”.

Un altercado entre dos mujeres se presentó en la entrada de la empresa Alianza Sodis, en Barranquilla, luego de que una de ellas confrontara a la presunta amante de su esposo. El hecho, protagonizado por una mujer santandereana y una barranquillera, fue grabado por testigos y… pic.twitter.com/vQCQXJOBVg — CTV Barranquilla (@ctvbarranquilla) January 14, 2026

Hasta el momento, no se ha confirmado si las autoridades intervinieron en el caso ni si alguna de las involucradas presentó una denuncia formal tras lo ocurrido.

“Ja, ja, ja, ja, ja, qué vaina tan buena, qué hombre tan solidario, vamos a recoger firmas para nombrarlo ‘san solidario’“, “bueno y ¿por qué es que no levanta a muñeca al marido sino a la moza?”, “para en la noche dormir juntos como si nada hubiese pasado” y “ayuda humanitaria ja, ja, ja”, son algunas de as reacciones que están en el ‘post’ hecho por CTV Barranquilla.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.