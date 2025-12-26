Los actos de intolerancia en el sistema masivo de Transmilenio continúan siendo el pan de cada día. Así le demuestra una grabación que circula en redes sociales en la que se ve una pelea entre dos mujeres en la noche del 25 de diciembre.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Riña familiar (con puñal en mano) fue grabada por vecinos en Bogotá: dicen que fueron padre e hijo)

Aunque la mayoría de los casos se dan porque los usuarios disputan por las sillas, según se observa, en esta ocasión el centro de la disputa sería una posible agresión verbal de una de las implicadas hacia el hijo de la otra.

Según se escucha, la madre del menor le pegó a la otra luego de un aparente insulto racista. En seguida se desató el encontronazo que terminó gracias a que algunos ciudadanos las separaron.

Lee También

Lo que llama la atención es que se escucha una voz femenina que dice ‘feliz Navidad”, y de manera sarcástica daba a entender que la riña empaña la celebración. Así mismo, algunos de los presentes les recriminaban por no dar ejemplo, y más teniendo en cuenta que había niños.

Por varios minutos las dos permanecieron tomadas del cabello, hasta que un hombre intervino hasta que logró separarlas; sin embargo, por poco la situación se sale de control porque un hombre, que, al parecer acompañaba a la mujer que respondió a la agresión verbal, quería meterse a la pelea.

Concejo de Bogotá alerta por aumento de casos de intolerancia en Transmilenio

A inicios de 2025, la corporación emitió una alerta pública sobre el aumento de incidentes de intolerancia y faltas de cultura ciudadana que se registran en el sistema de transporte masivo Transmilenio, lo cual, según los cabildantes, afecta la seguridad y la convivencia de millones de usuarios que se movilizan diariamente por la capital colombiana.

En la intervención, se destacó que en estaciones y articulados se han observado con mayor frecuencia enfrentamientos verbales y físicos, actos vandálicos y conductas agresivas que ponen en riesgo tanto a pasajeros como a trabajadores del sistema.

Un caso citado por los concejales fue el de un músico que dañó las puertas de un bus de Transmilenio luego de no recibir dinero por su presentación, lo que ejemplifica, según el Concejo, una dinámica de intolerancia que preocupa a la ciudadanía.

Representantes del cabildo distrital señalaron que este fenómeno no es aislado y que en redes sociales y denuncias ciudadanas proliferan relatos de peleas, agresiones a operadores y conductas que deterioran la convivencia en el transporte público.

* Pulzo.com se escribe con Z