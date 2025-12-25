En medio de las festividades navideñas uno de los temas más punzantes en la ciudad de Bogotá ha sido las fallas en el sistema de pago del pico y placa solidario, perteneciente al Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT). Un problema que hizo que numerosos ciudadanos capitalinos no pudieran adelantar su pago de forma adecuada.

Según informa la Secretaría de Movilidad, ya están tomando acciones al respecto para solucionar la situación. Este problema, manifestado en momentos de altísima demanda, despertó una respuesta diligente por parte de las autoridades. Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, a través de su cuenta en X (anteriormente Twitter) fue uno de los primeros en anunciar una medida concreta para tratar este inconveniente.

“Recomendamos a los bogotanos que no hayan podido realizar su pago llamar al número 601 364 9400”, anunció el alcalde en un hilo en su cuenta oficial, haciendo énfasis en que, a pesar de que el problema está siendo solventado, este canal de soporte estará disponible para garantizar el cumplimiento del pago.

Por su parte, Claudia Díaz, secretaria de Movilidad, respaldó la iniciativa e incluso la expandió a otros canales oficiales. Díaz declaró en redes sociales “Entendemos las molestias que esto genera y más en plena Navidad. Por eso, desde la Secretaría de Movilidad estamos atendiendo a las personas que han tenido inconvenientes con este trámite”. De hecho, hasta el momento de estas declaraciones, ya se habían logrado gestionar más de 15 mil permisos, una cifra más que reveladora del avance a pesar de las dificultades encontradas.

Sin embargo, se advirtió que a pesar de que los problemas técnicos estén siendo manejados, es posible que persistan algunas inconsistencias en el sistema, generando confusiones adicionales entre los usuarios. Ante esto, la Secretaría de Movilidad aseguró que aquellos conductores que ya hayan efectuado su pago no tendrán restricciones y pueden circular libremente, siempre y cuando tengan a mano su comprobante de pago, el cual será necesario en caso de controles por parte de las autoridades de tránsito.

Además, hubo serias críticas al alcalde Carlos Fernando Galán y al modelo de pico y placa solidario, que se vio muy benefeciado por el aumento en solicitudes en la Navidad, ya que hubo un recaudo importante de recursos puesto que la ciudadanía accedió al permiso para poder moverse en Navidad.

“Lo del pico y placa solidario en Bogotá es una absoluta vergüenza. El alcalde Galán en vez de levantar el pico y placa mantuvo el negocio para recaudar más plata a final de año y al final metió en problemas toda la ciudad. Siempre ponen el recaudo por encima de la gente”, dijo el concejal Daniel Briceño.

