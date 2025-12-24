En medio de la temporada navideña, la plataforma del pico y placa solidario en Bogotá, un sistema que permite a los propietarios de vehículos particulares adquirir permisos para circulación sin restricción, enfrentó dificultades que frustraron a numerosos conductores, según informó la Secretaría de Movilidad y los múltiples reportes en redes sociales.

El costo de cada permiso es variable, dependiendo de la duración del permiso, el impacto ambiental del vehículo, su avalúo comercial y el municipio de registro, siendo Bogotá el que aplica el factor más bajo. Todos estos trámites son hechos de manera digital a través de la plataforma oficial de la Secretaría. Sin embargo, en la mañana del 23 y 24 de diciembre, durante una temporada de alta demanda, la plataforma presentó fallas técnicas que produjeron malestar entre los conductores.

Los usuarios se quejaron en redes sociales sobre dificultades para concretar pagos y completar el registro en la página, impidiendo así la obtención del permiso. Algunas de estas quejas involucraban mensajes de error y a usuarios que, al intentar pagar, recibieron notificaciones que su vehículo no estaba registrado en el Registro Único Nacional de Tránsito (Runt), a pesar de que la información en el Runt aparecía correcta, de acuerdo con ellos. En este sentido, la cercanía de la Navidad solo agudizó el malestar, cuando tradicionalmente, aumenta la movilidad en la capital bogotana.

Múltiples peticiones públicas se hicieron a la Administración Distrital, solicitando soluciones temporales como levantar la medida de Pico y Placa o habilitar alternativas mientras se restablecía el sistema. La respuesta por parte de la Secretaría Distrital de Movilidad no se hizo esperar y a las 9:30 a.m. del mismo martes, la entidad comunicó que la plataforma presentaba intermitencias por fallas técnicas externas, y que su equipo técnico estaba trabajando para restablecer el servicio lo más pronto posible.

Además, aseguraron también que la causa de las fallas se encontraba en la plataforma del Runt, esencial para validar la información de los vehículos requerida en los trámites del pico y placa solidario. Adicionalmente, advirtieron sobre riesgos de fraudes y estafas: recordaron que el único canal autorizado para gestionar y pagar el permiso es el portal oficial de la Secretaría Distrital de Movilidad y los enlaces institucionales correspondientes.

Cómo funciona el pico y placa en Bogotá hoy 24 de diciembre

Por otra parte, a muchos conductores los ha tomado desprevenidos el pico y placa para este miércoles 24 de diciembre, ya que muchos han pensado que en Bogotá no habría restricción; sin embargo, desde la Alcaldía aclararon que es un día hábil terminado en par y que no podrán circular los vehículos terminados en 1, 2, 3, 4 y 5 tendrán restricción durante el horario establecido de 6:00 a. m. a 9:00 p. m.

Sin embargo, hay que recordarles a los conductores en Bogotá que este jueves 25 de diciembre no hay pico y placa por ser festivo, así como tampoco el viernes 26, pues la Alcaldía decidió levantar la medida para ese día y para el próximo viernes 2 de enero, con el fin de que los ciudadanos puedan movilizarse todo el fin de semana sin contratiempos.

