El suceso en el túnel de Gualanday, en Tolima, en la madrugada del 23 de diciembre de 2025, ha devuelto el foco de atención a la problemática de la seguridad vial en Colombia. Un conductor, de manera temeraria, transitó su camioneta Ford Escape en contravía, provocando una situación de extremo peligro para el resto de usuarios.

El evento, recogido por las cámaras de seguridad del túnel, reflejó el riesgo producido por este acto irresponsable. Entre evasivas y desesperadas maniobras, los demás conductores intentaron evitar al vehículo infractor. Sin embargo, el conductor siguió en su contramarcha, e incluso atropelló a un motociclista al salir del túnel, quien tuvo que ser trasladado de urgencia a un hospital.

La administración del túnel, a cargo de la Concesionaria APP GICA S.A., a través de un comunicado, condenó de manera contundente este tipo de acciones que “atentan contra la vida y la seguridad de todos” los usuarios de la vía. Este incidente representa un enorme riesgo para la integridad de los viajeros, según resaltó la Concesionaria.

El actor de este suceso riesgoso se negó a someterse a la prueba de alcoholemia, por lo que no se pudo determinar si estaba bajo la influencia de alcohol o sustancias psicoactivas. A pesar de esto, las autoridades de Tránsito le impusieron tres comparendos por sus inadmisibles acciones.

#PELIGRO 🚨 Siniestro vial se registró en el túnel de Gualanday (Tolima) luego de que una camioneta Ford, placas LUX-537 de Funza, circulara en contravía y chocara contra una motocicleta. La peligrosa maniobra, ocurrida este 23DIC, quedó registrada por las cámaras del viaducto. pic.twitter.com/dFEJJbDzOk — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) December 23, 2025

Según la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en los primeros nueve meses de 2025, se reportó un alza del 8% respecto al mismo período de 2024, en la cifra de motociclistas fallecidos en accidentes de tránsito (3.951 en total). Además, se reportaron 12.706 lesionados en ese mismo lapso de tiempo.

En lo que respecta a las reacciones en redes sociales, los comentarios no se hicieron esperar. La indignación hacia la infringencia de las normas de tránsito fue generalizada, y muchos insistieron en la necesidad de incrementar las sanciones a conductores irresponsables que son un peligro para la población.

