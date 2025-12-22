El accidente que ocurrió el pasado 14 de diciembre en las carreteras de Antioquia en el que fallecieron 16 estudiantes y el conductor del bus aún se lamenta entre los colombianos, pues sigue siendo uno de los hechos más graves del año y el dolor de las familias y compañeros cada vez es más fuerte.

De hecho, algunos días después de que ocurrió este accidente volvieron al sitio autoridades como los bomberos, Defensa Civil e incluso personas de la Alcaldía de Bello por pedido de las familias, pues en su momento lo más importante era ayudar a los jóvenes, pero ahora quieren recuperar sus pertenencias porque eso los ayudará a recordarlos.

Hasta ese acantilado bajaron las autoridades para recuperar elementos como celulares, ropa, fotos y mucho más, pero la realidad es que hay muchas cosas perdidas y ahí es que se hizo un llamado a la comunidad que ayudó para que entreguen las cosas que por cualquier razón cogieron.

Este es el mensaje por parte de las autoridades:

#ATENCIÓN. Autoridades y voluntarios hicieron un llamado urgente a devolver las pertenencias robadas a los estudiantes del Liceo Antioqueño de Bello que fallecieron en el trágico accidente del pasado 14DIC. Las familias piden conciencia y dignidad ante una tragedia que aún duele. https://t.co/D27PQr6Kqt pic.twitter.com/Nc6buzgeEz — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) December 22, 2025

Y es que tal como se menciona en el video en cuestión, cualquier cosa es de gran valor para las familias, como una camiseta, unas medias, una foto, un celular o lo que sea, pero muchas de esas cosas se perdieron en el sitio del accidente y por eso se está pidiendo que quien las tenga, las devuelva.

Por otro lado, lo que sí aclaran las autoridades es que la persona que devuelva estas cuestiones quedará en el completo anonimato, ya que lo importante no es quién las tenga, sino simplemente recuperar esos elementos.

Al final este hecho sigue siendo materia de investigación por parte de las autoridades, pues aún no hay claridad sobre si hubo una falla mecánica o un error humano, pero la realidad es que las familias siguen lamentando este hecho porque perdieron a varios de sus seres queridos.

