La tensión volvió a encenderse en el sector transportador colombiano. La Asociación Colombiana de Camioneros (ACC) anunció que entró en alerta máxima, luego de conocer una circular emitida por la Cancillería de Ecuador en la que se asegura que los camiones de ese país podrán transitar libremente por Colombia, sin necesidad de trasbordo en la frontera.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: Problema para camioneros colombianos por decisión de gobierno Trump: “Con efecto inmediato”)

El anuncio del gremio se dio luego de que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador divulgara un boletín en el que afirma que Colombia aceptó permitir el ingreso directo de vehículos de carga ecuatorianos a su territorio, bajo el principio de reciprocidad. Para la ACC, esa decisión no solo es inconveniente, sino que podría traer consecuencias graves para el transporte nacional.

Desde el gremio camionero calificaron el acuerdo como “equivocado y altamente perjudicial”, al advertir que el tránsito directo de camiones extranjeros ya dejó malas experiencias en el pasado, tanto para los transportadores colombianos como para el control estatal en las fronteras.

Según la organización, medidas similares terminaron facilitando prácticas como el contrabando de combustibles y medicamentos, el tráfico de narcóticos y hasta la trata de personas.

La ACC también cuestionó que el Gobierno colombiano habría aceptado ese compromiso sin consultar previamente al sector, pese a que existen mesas de trabajo creadas tras el último paro camionero para discutir asuntos estructurales del transporte de carga. En ese sentido, señalaron que la decisión representa un incumplimiento de los acuerdos firmados y una ruptura de la confianza entre el Estado y los transportadores.

De acuerdo con el gremio, el tema nunca fue puesto sobre la mesa por la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, dentro de los espacios de diálogo existentes, lo que generó molestia entre los camioneros. “Se pactó que estos asuntos serían discutidos con el sector, y eso no ocurrió”, insistieron.

Aunque el tono del comunicado fue fuerte, la ACC dejó claro que aún apuesta por el diálogo, pero advirtió que, si el Gobierno no corrige el rumbo, no descarta convocar a una inmovilización a nivel nacional.

“Estamos dispuestos a defender nuestro trabajo y la soberanía del transporte colombiano”, señaló el gremio, que considera que la medida favorecería a unos pocos en detrimento de miles de transportadores.

Hasta ahora, ni el Ministerio de Transporte ni la Cancillería de Colombia se han pronunciado oficialmente frente a las advertencias de la ACC.

Este nuevo choque se suma al ambiente de inconformidad que ya se vive en la frontera colombo-ecuatoriana. El pasado martes 3 de febrero, transportadores y comerciantes de ambos países protagonizaron protestas en el puente internacional de Rumichaca, único paso terrestre habilitado entre las dos naciones.

Las manifestaciones estuvieron motivadas por los aranceles del 30 % impuestos a varios productos, una medida que, según los gremios, ha golpeado con fuerza la economía fronteriza. De hecho, cifras citadas por asociaciones del sector y recogidas por medios ecuatorianos indican que el comercio formal en la zona habría caído hasta en un 99 %, incluso antes de los bloqueos.

Edison Mena, presidente de la ACC en Ipiales, aseguró que la combinación de aranceles y restricciones genera pérdidas cercanas a 570 millones de dólares al año para el transporte colombiano. Además, recordó que el gremio representa más de una cuarta parte de las exportaciones de Colombia hacia Ecuador.

(Ver también: “Urgente”: exigen medidas a Gobierno Petro ante terror en carreteras de Colombia; video impacta)

Del lado ecuatoriano, los empresarios también han prendido las alarmas. Exportadores estiman pérdidas anuales de más de 270 millones de dólares, mientras que la Cámara de Comercio de Tulcán advirtió que el conflicto afecta actividades clave como el almacenamiento, las agencias de aduana y el transporte internacional, pilares de la economía en la provincia de Carchi.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.