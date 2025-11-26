El transporte de carga en Colombia se alista para uno de los momentos más movidos del año y se espera que el flujo de mercancías crezca cerca del 10 % en diciembre.

Satrack, empresa especializada en seguridad en la carretera, explica que a los 13 millones de toneladas habituales se suman productos navideños como electrodomésticos, juguetes, perfumes, licores y alimentos de temporada, lo que amplía la exposición de los camiones en carretera.

Además, advierte que el robo de carga mantiene una tendencia al alza y que el cierre del año es crítico. Sergio Ramírez, gerente para empresas de Satrack, expone que entre mediados de noviembre y finales de diciembre los hurtos podrían aumentar.

Los ingresos a Bogotá, Medellín y Barranquilla concentran buena parte del riesgo, al igual que tramos como Bogotá–Girardot, Cali–Popayán y Buenaventura–Buga.

“Normalmente, hay un alto volumen de transporte de cargas por carretera. En el fin de año esa movilización se incrementa un 10 % en toneladas. Para los meses de noviembre y diciembre encontramos un patrón que nos muestra que aumentan los hurtos a los vehículos de transporte de carga hasta en un 25 %”, comentó Ramírez a Pulzo.

El informe muestra que casi el 70 % de los robos ocurre entre las 11 de la noche y las 5 de la mañana. Ramírez indica que el propósito de este estudio es aportar herramientas para que transportadores y empresas tomen decisiones con respaldo en datos y tecnología, una de las claves para anticiparse a los delincuentes y disminuir la vulnerabilidad del sector.

“Más que transmitir una estadística, queremos aportar a la construcción de una conciencia en la prevención que evite las pérdidas de vidas humanas, la pérdida del patrimonio de los copadores y los industriales, y que como sociedad evitemos las pérdidas económicas derivadas de la actual de la delincuencia”, afirmó.

Este mismo informe indica que en las carreteras los hurtos se concentran en cargas de café, ganado, electrónica y electrodomésticos. En las ciudades, la atención de los ladrones apunta a cigarrillos, licores y artículos de consumo masivo, impulsados por el comercio tradicional y el crecimiento del ‘e-commerce’ en Navidad.

La compañía recalca que el 50 % de los casos ocurre con los vehículos detenidos, por lo que sugiere opciones tecnológicas de bajo costo para vigilar en tiempo real la ubicación y el movimiento de los camiones.

Satrack afirma que su análisis coincide con datos de Colfecar y del Instituto Americano de Investigación del Transporte (ATRI). El gremio colombiano, liderado por Nidia Hernández, ha señalado que la inseguridad causa pérdidas superiores a $ 9 billones en 2025 y ha golpeado a más de 170 empresas del sector. ATRI, por su parte, calcula que en Estados Unidos el robo de carga deja pérdidas de más de 6.600 millones de dólares al año.

Modalidades de robo en carreteras

Extracción de vehículos en estacionamientos

Suplantación de autoridad en retenes ilegales

Asaltos repentinos que bloquean el avance de los camiones.

Frente a esto, Ramírez mencionó que desde la compañía cuentan con una plataforma que ayuda a la gestión de riesgos en el transporte de carga terrestre, el cual permite identificar comportamientos anormales en lso desplazamientos y enviar solicitudes de apoyo para actuar de manera coordinada y a tiempo con las autoridades.

Al concluir, Sergio Ramírez comparte cinco pasos clave que pueden ayudar a empresarios y camioneros a hacer frente a este fenómeno:

Usar plataformas con GPS y monitoreo permanente

Planificar rutas con IA

Coordinar con autoridades

Fortalecer la selección de personal

Aplicar protocolos de respuesta rápida.

Con estas acciones se prevé la recuperación de entre el 65 % y el 85 % de los elementos hurtados.

