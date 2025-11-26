Un residente de Villas de Andalucía, en Usaquén, denunció un millonario hurto dentro de su apartamento, ocurrido mientras estuvo fuera por trabajo y luego en El Campín viendo el partido de Santa Fe. Cuando regresó, cerca de las 10:00 p. m., se encontró con un panorama devastador: su vivienda estaba revuelta y varios de sus objetos más preciados habían desaparecido.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Ciudadanos enardecidos enfrentan a ladrones en Bogotá: motos incendiadas y tensión por justicia propia)

De acuerdo con lo que relató a Citytv, los delincuentes rompieron rejas, forzaron una ventana y lograron desprender los barrotes para ingresar desde el exterior del conjunto. Nada en el sistema de vigilancia dio aviso de la intrusión. Por el reducido espacio utilizado para entrar, la víctima presume que se trató de un ladrón de contextura delgada.

El balance del robo supera los $ 20 millones, entre dinero en efectivo, dólares, relojes, un televisor de gran tamaño, prendas deportivas y un computador con información personal que el afectado daba por segura en su casa.

Lee También

Alarma por inseguridad en Usaquén

Aunque uniformados del cuadrante acudieron al sitio, el afectado ahora depende de las cámaras de seguridad del conjunto para intentar reconstruir lo ocurrido y establecer si un vehículo habría servido de apoyo para sacar los objetos robados.

El hecho volvió a encender las alarmas entre los residentes del sector, que aseguran que la inseguridad en esta zona de Usaquén viene en aumento y reclaman más presencia de las autoridades para que casos como este no se repitan.

* Pulzo.com se escribe con Z