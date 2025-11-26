El mediocampista del América de Cali Luis Alejandro Paz vivió un episodio de inseguridad en el sur de Cali, un caso que pone en evidencia el problema de la delincuencia en la ciudad. Paz, quien ha sido una figura esencial en el bicampeonato del equipo, fue víctima de robo el pasado miércoles 25 de noviembre de 2025.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Millonarios confirmó negociaciones con James Rodríguez y dijo si es posible: “Siempre en el radar”)

De acuerdo con su declaración a Telepacífico, los hechos ocurrieron tras retirar dinero de un cajero automático. En un semáforo de la Avenida Cañasgordas, fue interceptado por tres individuos que llegaron en motocicletas. “Dos de ellos descendieron, rompieron el vidrio del conductor y, amenazándome con un arma, me despojaron de todo lo que tenía en el vehículo, incluyendo mis documentos personales”, explicó.

Paz no pudo ocultar su preocupación y sospecha de que los asaltantes pudieran haber tenido información previa sobre su movimiento, ya que sabían el momento exacto en que retiró el dinero del cajero y dónde lo había guardado en el vehículo. En sus declaraciones, no descartó la posibilidad de que haya habido complicidad por parte del personal del banco, según dijo en el citado medio.

Lee También

🚨 El mediocampista de #América, Luis Paz, fue víctima de un fleteo en Cali luego de retirar dinero de un banco. Al futbolista le quitaron también sus documentos ❌🔴 pic.twitter.com/LKN6zSHfuz — Pipe Sierra (@PSierraR) November 26, 2025

Según lo informado por la Policía Metropolitana de Cali, ya se habría identificado a los presuntos responsables del asalto, aunque el caso sigue en investigación. El mediocampista insistió en que se trató de una banda organizada con presunta complicidad de personal del banco, como aseguró en el informe periodístico.

Además de ser un referente en el fútbol colombiano, Paz es reconocido por su formación académica. Como indicó El Tiempo, a sus 37 años, es tecnólogo en electrónica y se graduó como contador público en la Fundación Universitaria San Martín de Ibagué en 2019. En su carrera futbolística, arribó al América en 2019 proveniente del Deportes Tolima y ha disputado 176 partidos de Liga, ganando dos títulos en 2019-II y 2020.

No obstante, pese a su prominente carrera y destacado papel en los campos de fútbol, el episodio reciente revela que la inseguridad en Cali no discrimina y afecta a toda la ciudadanía, incluyendo figuras deportivas reconocidas como Paz.

* Pulzo.com se escribe con Z