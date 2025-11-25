A los hinchas de Millonarios les sigue doliendo cómo se desarrolló este segundo semestre, ya que después de que la final de la primera parte del año estuvo tan cerca, se esperaba que en la segunda parte se volviera a competir de la mejor manera para luchar por un nuevo título.

Sin embargo, las cosas no salieron como muchos querían, pues al principio salieron muchos jugadores importantes, en los primeros juegos solo se sumó un punto de 18 posibles, hubo cambio de técnico y las contrataciones no rindieron al nivel que se esperaba.

Ante esto y entendiendo la molestia de los aficionados, las directivas del equipo, especialmente el presidente Enrique Camacho, se refirió a la afición en la presentación del nuevo director deportivo y le pidió perdón.

“A la hinchada, con todo el respeto que le tenemos, el agradecimiento por el acompañamiento que siempre nos da, lo primero que tenemos que hacer es ofrecerles disculpas porque realmente el segundo semestre no fue lo que habíamos deseado”, comenzó diciendo Camacho.

Y agregó: “Después de haber clasificado por nueve semestres consecutivos a los cuadrangulares y haber tenido un objetivo fundamental que es ganar el título, este semestre no se pudo y por eso yo hablo de que no lo logramos, de que hubo un fracaso porque no llegamos. Llegar a los cuadrangulares es algo que es obligatorio en el caso e Millonarios”.

Luego, se excusó en las cosas que pasaron en el semestre, como el técnico David González, la salida de jugadores importantes como Montero, Cataño y Falcao y hasta las lesiones, pero no admitió que fue por malos fichajes y mala proyección deportiva.

Ahora, esta conversación se dio en medio de la presentación de Ariel Michaloutsos, nuevo director deportivo del club, quien aseguró que trabajará de la mejor manera para conseguir los objetivos, aunque admite que no será sencillo.

Quién será el entrenador de Millonarios

En cuanto al técnico, teniendo en cuenta que Hernán Torres también fue muy señalado, Camacho lo respaldó y aseguró que confían en su trabajo de cara al próximo año, por lo que armará el equipo como mejor le parezca y así esperan que se consigan los resultados del próximo año.

Lo cierto es que los aficionados esperan un mejor nivel en 2026, año en el que se compite en la Liga BetPlay, la Copa Colombia e incluso la Copa Sudamericana si se confirma la clasificación.

