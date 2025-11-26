Gustavo Petro, que lanzó una advertencia sobre Estados Unidos, sorprendió este miércoles 26 de noviembre de 2025 al abrazar a uno de los soldados condecorados durante una ceremonia oficial de la Fuerza Pública de Colombia.

Sigue a PULZO en Discover

El gesto inusual y hasta inaudito del presidente tuvo mucho más, pues se acercó al militar, conversó con él y rompió así el protocolo habitual de distanciamiento formal. Desde el minuto 45:01 es posible observar lo sucedido.

¿Por qué Gustavo Petro abrazó un soldado en ceremonia de fuerza pública?

El motivo que causó ese abrazo de Petro al soldado fue, según reportó Semana, que el uniformado condecorado llevaba el mismo apellido que él (Petro) algo que llamó la atención del presidente.

En tono de broma, lo saludó diciendo “primo mío”, lo que dio paso al abrazo y a una breve conversación en la que le preguntó si también es de Córdoba, a lo que el soldado respondió que es de Urabá. Finalmente, le entregó la medalla correspondiente.

Este tipo de acciones no son habituales en actos militares de alta formalidad, por lo que muchos asistentes y observadores calificaron el momento como una ruptura del protocolo tradicional. Esa reacción espontánea por parte de Petro, rompiendo la formalidad de la condecoración, resaltó como un acto simbólico de cercanía entre el jefe de Estado y miembros de las Fuerzas.

Desde su gobierno, Petro ha defendido la idea de dignificar la carrera militar, asegurar condiciones dignas para los soldados (con educación, bienestar y oportunidades reales tras el servicio), y promover un vínculo de respeto con la tropa.

El abrazo, lejos de ser una simple anécdota, abre la interpretación a un gesto simbólico para humanizar la Fuerza Pública, reducir la distancia jerárquica y reforzar una narrativa de cercanía y reconocimiento hacia los soldados como ciudadanos con dignidad, no solo como uniformados.

¿De dónde es el apellido Petro?

El apellido Petro tiene una historia compleja y multirregional: sus orígenes se remontan en parte al nombre personal latino Petrus (derivado del griego Petros, que significa ‘piedra’ u ‘hombre de roca/piedra’).

Históricamente este apellido aparece en Europa. En Italia adquiere la forma ‘Pietro’ o ‘Petro’ como un apellido ligado al nombre personal, según Geneanet. En Hungría, la variante Petró es común (derivada del nombre húngaro equivalente a Peter) y también se relaciona con este origen.

Además, en los países de Europa del Este, como en contextos ucranianos o eslavos, Petro o sus variantes pueden tener sentido patronímico o ser usados como formas cortas del nombre propio equivalente a Pedro / Peter.

A nivel global, el apellido Petro se ha dispersado considerablemente. Aunque algunos estudios señalan que hoy en día hay más personas con ese apellido en países de África como Tanzania, donde el apellido sorprendentemente tiene una presencia elevada, esto no indica que su origen sea africano sino que la migración, los cambios sociales y la adopción de apellidos han generado esa distribución.

En el caso de Colombia, el apellido Petro está introducido por familias con raíces migratorias, en particular hay registro de antepasados provenientes de Italia. Por ejemplo, el presidente Gustavo Petro tiene ascendencia italiana: su bisabuelo paterno fue un inmigrante de la Italia del sur.

Ese vínculo europeo explica en buena medida la presencia del apellido en Colombia. No obstante, la difusión mundial del apellido (en Europa, África, América y otras regiones) sugiere que Petro no tiene un origen único: es una forma moderna adoptada en distintos contextos culturales, muchos veces derivada del nombre ‘Pedro/Peter’, lo que da cuenta de un origen lingüístico común, pero con múltiples ramas genealógicas.

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre tensión entre Estados Unidos y Ecuador?

El presidente Gustavo Petro encabezó en Puerto Asís, Putumayo, el acto protocolario de destrucción de material bélico entregado por la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), como parte de los avances hacia la paz total.