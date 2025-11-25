El presidente Gustavo Petro anunció este martes 25 de noviembre que solicitará un examen de informática forense sobre los chats atribuidos a jefes de las disidencias y revelados por Noticias Caracol, en los que se mencionan presuntos vínculos entre estos grupos armados y dos altos funcionarios del Estado: el general Juan Miguel Huertas y el director de Inteligencia de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Wilmar Mejía.

(Vea también: Petro pidió disculpas por ofensiva frase contra las mujeres en pleno consejo de ministros)

El mandatario hizo la declaración durante el Consejo de Ministros, donde enfatizó que cualquier determinación oficial se hará únicamente después de una verificación técnica de los mensajes. “Con un aval de informática forense de la Fiscalía. De acuerdo con eso, tomaré decisiones, no antes, porque debo procurar que la verdad sea la que guíe mis decisiones”, afirmó.

Los chats divulgados por Noticias Caracol incluyen conversaciones que, según la investigación periodística, habrían tenido miembros de estructuras disidentes en las que se mencionan contactos o supuestas relaciones con los dos funcionarios. Así las cosas, la filtración despertó inquietud en sectores políticos y dentro de las propias fuerzas de seguridad, debido a la gravedad de las acusaciones.

Lee También

(Vea también: “Hay que salir ya”: Petro lanzó dura advertencia sobre problema en Estados Unidos)

#EnDesarrrollo El presidente Gustavo Petro anunció que se realizará un examen de informática forense a los chats entre jefes de las disidencias, revelados por Noticias Caracol, en los que se mencionan presuntos vínculos de estos grupos ilegales con el general Juan Miguel Huertas… pic.twitter.com/hNJzGOLjRE — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) November 26, 2025

Petro cedió a su postura después de que la Fiscalía revelara que los documentos publicados por el medio citado son auténticos y que alias ‘Calarcá’ infiltró a la DNI, obteniendo de esta manera información sensible del Ejército.

Por su parte, el Presidente continuó insistiendo en que las decisiones sobre oficiales o altos funcionarios no pueden sustentarse en filtraciones sin verificación.

Lee También

La polémica también reactivó las discusiones sobre la infiltración de grupos armados en instituciones del Estado y sobre la necesidad de reforzar los controles internos dentro de organismos de seguridad e inteligencia. Hasta el momento, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que el general Huertas (señalado en las investigaciones) no saldrá del cargo por ahora.

Cabe mencionar que en su cuenta de X, el primer mandatario señaló: “La fuente del periodista es la CIA, que tiene la costumbre de tender redes para afectar a la opinión pública de acuerdo con los intereses del gobierno de su país en todo el mundo. Es una forma de exhibir poder extranjero dentro de los países”.

“Narcos y altos dirigentes del gobierno norteamericano coinciden en su intención de derrocar el Gobierno. Los unos para recuperar sus negocios golpeados, los otros por antiguos odios contra la revolución cubana que extienden ignorantemente a todo el progresismo latinoamericano y los lleva a regresar a la época en que apoyaron a Pinochet y Videla que tanto dolor desataron en nuestro continente. Unos quieren negocios, otros impedir que ganemos las elecciones”, añadió.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.