Este 25 de noviembre de 2025, Gustavo Petro ofreció disculpas públicas y se retractó de las declaraciones que hizo sobre las mujeres en una reunión de gabinete televisada.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: “Hay que salir ya”: Petro lanzó dura advertencia sobre problema en Estados Unidos)

Las afirmaciones que provocaron la controversia se emitieron el 15 de septiembre de 2025, durante otro consejo de ministros donde Petro se refirió públicamente a una parte íntima de las mujeres, por lo que recibió fuertes críticas.

“Una mujer libre hace lo que quiera con su clítoris y con su cerebro, y si sabe acompasarlo, será una gran mujer. Dicen que no hable de eso, entonces hablo del hombre”, indicó en su momento el mandatario.

Lee También

En medio del debate público, surgió como figura clave Tatiana Echavarría Arango, quien presentó una acción de protección constitucional señalando que las palabras del presidente vulneraban derechos y reforzaban estereotipos de género.

En octubre de 2025, un juez de Bogotá ordenó que Petro debía retractarse y pedir disculpas en un plazo de cinco días, al afirmar que sus declaraciones reproducían violencia simbólica.

#POLÍTICA En el día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el presidente Gustavo Petro (@petrogustavo) rectificó cuando se refirió a la felicidad de las mujeres, haciendo relación a una parte específica de los cuerpos. Pidió excusas a todas las mujeres… pic.twitter.com/uXdyhBXSY9 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 26, 2025

Gustavo Petro pidió disculpas por ofensiva frase contra las mujeres

Petro acató la orden judicial y reconoció el error en su lenguaje. “Rectifico la expresión que usé…”, afirmó, calificando sus palabras como una forma de expresión desafortunada. Añadió que su intención nunca fue reducir la “grandeza integral de las mujeres”.

El presidente ofreció disculpas directas a Tatiana Echavarría Arango, a su hija y a todas las mujeres que se sintieron ofendidas. “Siempre estaré para apoyarlas y defenderlas”, declaró.

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre tensión entre Estados Unidos y Ecuador?

El presidente Gustavo Petro encabezó en Puerto Asís, Putumayo, el acto protocolario de destrucción de material bélico entregado por la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), como parte de los avances hacia la paz total.