El presidente Gustavo Petro llamó la atención pública al presentar en redes sociales a la nueva integrante de su familia. Se trata de su nieta, Mailé Petro González. La publicación produjo diversas reacciones.

Desde su cuenta de X, el mandatario dedicó un corto y sencillo mensaje donde explicó el origen de su descendiente: “Nieta de lituano y mía. Residente en el extranjero, por exilio de mi familia”.

La familia del presidente vive fuera de Colombia desde hace varios años. Petro ha explicado en varias ocasiones que la decisión se tomó por motivos de seguridad.

Aunque el nacimiento de su nieta representa un momento de alegría, Petro introdujo un matiz de nostalgia al reiterar que su familia permanece fuera del país.

¿Cuántos hijos tiene Gustavo Petro?

Gustavo Petro es padre de seis hijos, según documentan medios como La Silla Vacía. El mandatario mantiene una relación cercana con sus hijas, especialmente con Sofía y Antonella, mientras que ha sido más distante con algunos de sus hijos varones.

Este medio también detalla que la dinámica familiar del presidente ha sido objeto de análisis público debido a los distintos contextos en los que crecieron sus hijos.

De acuerdo con Infobae, su hijo mayor es Nicolás Petro, fruto de su relación con Katia Burgos, quien ha tenido una presencia relevante en la esfera política como diputado del Atlántico.

El mismo medio agrega que Petro tuvo con Mary Luz Herrán a Andrés Petro, quien reside en Canadá bajo asilo político, y a Andrea Petro, que vive en Francia, ambos con trayectorias marcadas por la vida fuera del país.

Por otra parte, con su esposa Verónica Alcocer, Petro es padre de dos hijas: Sofía y Antonella. Por otra parte, el presidente adoptó al hijo mayor de Alcocer, llamado Nicolás, lo que completa la cifra de seis hijos reconocidos públicamente.

