El gobierno de Estados Unidos anunció este jueves la suspensión inmediata de la emisión de visas de trabajo para conductores de camiones comerciales extranjeros, una decisión que ha provocado debate por sus implicaciones en el sector transporte.

El anuncio fue hecho por el secretario de Estado, Marco Rubio, a través de la red social X. “Con efecto inmediato, suspendemos la emisión de visas de trabajo para camioneros comerciales”, escribió el funcionario, señalando que el tema se ha convertido en una de las banderas de campaña para los seguidores del presidente Donald Trump.

Según Rubio, “el creciente número de extranjeros que conducen grandes camiones por las carreteras estadounidenses pone en peligro la vida de los estadounidenses y perjudica el sustento de los camioneros estadounidenses”.

Effective immediately we are pausing all issuance of worker visas for commercial truck drivers. The increasing number of foreign drivers operating large tractor-trailer trucks on U.S. roads is endangering American lives and undercutting the livelihoods of American truckers. — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) August 21, 2025

Medida contra los conductores de camiones en Estados Unidos

No obstante, el secretario no entregó cifras concretas que respalden estas acusaciones. Cabe resaltar que son muchos los conductores latinos que optan por viajar a Estados Unidos para buscar oportunidades de trabajo, incluyendo muchos colombianos.

En anteriores oportunidades, la administración Trump ya había cuestionado la contratación de camioneros extranjeros, argumentando que muchos no hablan inglés o lo dominan de manera deficiente, lo que a su juicio representa un riesgo en la operación de vehículos de carga pesada en las autopistas del país.

