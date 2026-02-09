Roy Barreras, exembajador de Colombia ante el Reino Unido y aspirante a la presidencia de la República, presentó una propuesta sorpresiva: invitar al actual presidente Gustavo Petro a conformar su fórmula vicepresidencial. En una rueda de prensa hecha en Pereira, Barreras se dirigió a la base del progresismo colombiano y planteó el interrogante de si consideran que Petro representaría una garantía de continuidad para el proyecto de cambio en el país.

“No existe ninguna inhabilidad hoy para que el presidente Gustavo Petro pudiera ser vicepresidente”, sostuvo Barreras, basándose en sus análisis del artículo 197 de la Constitución Política de Colombia que regula las inhabilidades para aspirar a cargos públicos, pero que no cita explícitamente al presidente de la República como impedido para ser vicepresidente. “Probablemente a los constituyentes del 91 se les olvidó incluirlo, pero no está ese impedimento”, argumentó el candidato.

Además de su propuesta a Petro, Barreras también se pronunció sobre la consulta ciudadana “Frente por la Vida”, programada para el 8 de marzo de 2026. “La consulta del Frente por la vida no es la consulta del Pacto Histórico”, indicó, haciendo eco de la posición del actual presidente. Según detalló, esta conclusión fue producto de una conversación “largamente” sostenida con Petro días atrás.

Sobre este tema, el periodista Néstor Morales criticó fuertamente la posición de Roy Barreras y la estrategia que está haciendo para sobrevivir en medio de la contienda electoral.

“Unas consultas que quedaron muy debilitadas, llenas de una persona muy poco conocidas. Roy quedó solo, literalmente solo, con la instrucción del presidente Petro que no van a votar la consulta. Es el colmo de la lagartería, porque Roy está proponiendo que Petro sea su fórmula vicepresidencial, Petro soltándolo y él intentando agarrarse a una sombra que por supuesto no se podría, lo habían intentado también en la otra orilla con el expresidente Uribe. El mundo al revés”, mencionó.

Pero las declaraciones de Barreras no solo buscaron tende un puente hacia el petrismo: también posicionaron posturas críticas contra decisiones de la justicia electoral. En particular, se dirigió contra el Consejo Nacional Electoral (CNE) por la inhabilitación del candidato Iván Cepeda para la consulta del Frente por la Vida. Calificando este hecho de “arbitrario”, Barreras cerró su intervención con un llamado a restablecer los derechos del aspirante: “Si un juez de tutela restablece los derechos, que es lo que yo pido a esta hora, será una competencia limpia el 8 de marzo”.

Con toda esta serie de intervenciones, Barreras busca apoyos en el progresismo y ensanchar su perspectiva política para las elecciones presidenciales del próximo año.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.