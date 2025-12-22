La inseguridad en Bogotá no cesa y justo en la semana de Navidad se han presentado varios casos que atemorizan a la ciudadanía, que diariamente se enfrenta a noticias de robos, asesinatos, extorsión, entre otras problemáticas que han dominado el 2025.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Dicen cuánto subiría el pasaje de Transmilenio en Bogotá para 2026; sería un golpe al bolsillo)

Ahora, en pleno centro de Bogotá, donde miles de personas acuden a hacer sus compras navideñas, ocurrió un suceso que despertó susto en la ciudadanía y es el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre debajo de un puente de Transmilenio, según informó el periodista ‘Gato’ Gómez, de Olímpica Stereo.

El hecho ocurrió puntualmente en la estación Centro Memoria, en pleno separador de la calle 26 con carrera 19, donde una bolsa negra despertó la curiosidad de las autoridades. Al llegar al punto, se dieron cuenta de que se trataba del cuerpo de un hombre sin vida, quien habría sido abandonado en el lugar, de acuerdo con la emisora.

Lee También

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gato Gómez (@gatonoticiasbogota)

Por el momento se desconoce quién lo dejó en este sitio y cómo falleció. Las autoridades abrieron un proceso de investigación para mirar las cámaras de seguridad de la zona y verificar la identidad del fallecido y las circunstancias de su muerte, según el informe periodístico.

El paso de los buses de Transmilenio tuvo que ser restringido mientras se hacía el respectivo levantamiento del cuerpo por parte de personal forense. La zona fue acordonada.

* Pulzo.com se escribe con Z