Un adolescente de 17 años murió luego de resultar gravemente herido en medio de una riña ocurrida en el barrio Carvajal, localidad de Kennedy, en el sur de Bogotá. El hecho se registró en la madrugada del martes 23 de diciembre, luego de que la víctima saliera de un establecimiento nocturno de la zona.

La víctima fue identificada como Miguel A. Córdoba, quien, según información preliminar, había salido de un bar ubicado en la carrera 69A con calle 24 sur, junto a otro joven de 18 años, identificado como J. Zabala, según informó Olímpica Stereo.

De acuerdo con versiones conocidas por las autoridades, difundidas por la emisora, ambos jóvenes se encontraron previamente y decidieron compartir en un bar del sector. Tras varias horas de permanencia en el lugar y cuando comenzaba a amanecer, abandonaron el establecimiento y caminaron algunos metros por el barrio.

En circunstancias que aún son materia de investigación, los dos jóvenes iniciaron una discusión, cuya causa no ha sido establecida. El altercado escaló rápidamente hasta convertirse en una pelea, durante la cual Córdoba recibió una herida con arma blanca, presuntamente ocasionada por Zabala.

El adolescente fue auxiliado y trasladado de urgencia a la Clínica del Occidente, donde, pese a los esfuerzos del personal médico, falleció horas después debido a la gravedad de la lesión.

Presunto asesino de Miguel A. Córdoba fue capturado

La Policía Metropolitana de Bogotá capturó en el lugar al presunto agresor, quien quedó a disposición de las autoridades judiciales. Por su parte, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía practicó la inspección técnica del cadáver y adelantó los actos urgentes correspondientes.

Las autoridades continúan con la investigación para esclarecer plenamente las circunstancias del hecho y determinar las responsabilidades penales. El caso reabre el debate sobre la violencia asociada al consumo de alcohol y los riesgos para menores de edad en entornos nocturnos.

