El año 2025 cerró en Colombia con avances decisivos en uno de los casos criminales más perturbadores que sacudieron al país. El desenlace preliminar de esta historia se situó en Londres, hasta donde huyó la presunta implicada, Zulma Guzmán Castro.

La empresaria colombiana de alrededor de 50 años, relacionada con una compañía de alquiler de vehículos, quedó bajo custodia de las autoridades británicas el 16 de diciembre de 2025, luego de ser rescatada del río Támesis en un episodio que las autoridades interpretaron como un posible intento de quitarse la vida.

Guzmán es acusada por la justicia colombiana como presunta responsable de la muerte de dos niñas en Bogotá al presuntamente haber enviado frambuesas cubiertas de chocolate contaminadas con talio, de acuerdo con información publicada por El Tiempo.

Los hechos se remontan al 4 de abril de 2025, cuando las menores y un adulto consumieron las frambuesas que llegaron a la vivienda de la familia De Bedout, en el norte de Bogotá, como un aparente obsequio. Días después, dos de las niñas fallecieron, una menor sobrevivió con graves secuelas y el adolescente enfrenta un prolongado proceso de recuperación por la severa intoxicación.

Problema que enfrentaría Zulma Guzmán en Reino Unido

De acuerdo con una investigación de El Tiempo, Guzmán Castro sostuvo comunicaciones telefónicas con abogados en Colombia mientras permanecía fuera del país. Una de las llamadas más relevantes fue dirigida al penalista Fabio Humar, quien representa legalmente a Juan de Bedout, padre de una de las menores afectadas.

El abogado confirmó que recibió una llamada proveniente del exterior, en la que la mujer hizo consultas jurídicas relacionadas con el proceso penal. Ante la situación, Humar optó por finalizar la conversación y reportar el contacto a la Fiscalía General de la Nación, considerando el conflicto de intereses y la sensibilidad del caso.

Según la información conocida, esta comunicación ocurrió semanas antes de que Guzmán Castro fuera localizada en territorio británico y se habría llevado a cabo desde un número con registro en España. Este detalle se convirtió en un elemento clave dentro del análisis de los investigadores.

El citado medio también aseguró que, tras el primer fracaso para buscar representación jurídica, Guzmán Castro habría contactado al menos tres abogados para que se hagan cargo de su caso; sin embargo, se desconoce si ya logró resolver ese problema.

A pesar de eso, de acuerdo con el rotativo, la sospechosa habría descartado acciones jurídicas para dilatar el proceso de extradición a Colombia y no apelaría a su condición médica.

