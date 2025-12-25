Un hecho de violencia intrafamiliar alteró la mañana del 25 de diciembre en el barrio Quiroga, en el sur de Bogotá, donde una riña entre miembros de una misma familia terminó con al menos una persona lesionada con arma blanca. El incidente quedó registrado en un video que fue difundido en redes sociales por la cuenta de X Colombia Oscura.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Cantidad de personas quemadas por pólvora en noche de Navidad es alta; casos en niños, preocupante)

De acuerdo con la publicación, el altercado ocurrió en plena vía pública y escaló rápidamente de una discusión verbal a una confrontación física. En las imágenes se observa a varios hombres —algunos sin camiseta— que pasan de los gritos y empujones a los golpes, mientras mujeres y otras personas que se encontraban en la terraza de la vivienda intentan intervenir para frenar la pelea.

El video muestra cómo uno de los jóvenes provoca de manera reiterada a otro de los implicados, lo que termina detonando la agresión. Según la información divulgada por Colombia Oscura, el conflicto habría iniciado cuando el padre de la familia, presuntamente en estado de embriaguez, apuñaló a uno de sus hijos. Posteriormente, el otro hermano intervino en medio de la disputa y también atacó a su familiar, agravando la situación.

Lee También

En el video también se ve una discusión entre los que supuestamente son hermanos, pues también cabe la posibilidad de que sean cuñados, primos o tengan otro vínculo familiar. Uno de estas personas le dice: “O me mata o lo mato”, antes de que se desate la agresión entre ellos.

En el video también se ve que una de las mujeres, que sería la madre de esta familia, llora desconsoladamente.

Navidad marcada por riñas e intolerancia en Bogotá

Este caso se suma al balance de violencia registrado en Bogotá durante la celebración de Navidad. Entre las 6:00 p. m. del 24 de diciembre y las 7:00 a. m. del 25, la Policía Metropolitana reportó un aumento en los casos de riñas y lesiones personales en la ciudad.

Durante ese periodo se registraron ocho homicidios en las localidades de Usaquén, Kennedy, Rafael Uribe y Ciudad Bolívar. De estos, siete estuvieron relacionados con hechos de intolerancia y fueron cometidos con arma cortopunzante, mientras que uno se perpetró con arma de fuego. En comparación con el mismo lapso del año anterior, se reportaron dos homicidios más.

Asimismo, las autoridades atendieron 13 personas lesionadas, once de ellas por arma blanca, en hechos ocurridos durante la jornada. Desde el primero de diciembre, los operativos permitieron la captura de 5.768 personas por distintos delitos, incluidas 258 por homicidio y 521 por porte ilegal de armas.

A nivel nacional, las autoridades reportaron más de 40 personas fallecidas, siendo la intolerancia y el exceso de alcohol los principales detonantes de estos fallecimientos.

Miles de llamadas y decomisos durante la jornada

La Policía también informó que durante la noche de Navidad se recibieron 15.142 llamadas a la línea de emergencias, 851 más que en el mismo periodo del año anterior. Los principales motivos fueron riñas (1.314 reportes, un aumento del 4 %), ruido (1.948 llamadas) y lesiones personales (719 casos).

Aunque el número total de requerimientos policiales fue de 7.527, lo que representa una leve disminución del 1 %, el incremento en riñas evidencia que la intolerancia sigue siendo un factor recurrente durante las celebraciones.

En cuanto a controles y prevención, el 24 de diciembre se incautaron 720 armas de fuego y 1.435 armas cortopunzantes. Además, las autoridades decomisaron 5.000 botellas de licor adulterado y 2,9 toneladas de pólvora, principalmente en localidades como Santa Fe, Ciudad Bolívar, Kennedy, Mártires, Bosa, Suba y Usme.

Por su parte, la Patrulla Púrpura reportó una reducción del 7,2 % en los casos de violencia intrafamiliar y del 50 % en feminicidios, resultados atribuidos a campañas preventivas y acciones de acompañamiento que impactaron a más de 65.000 ciudadanos.

* Pulzo.com se escribe con Z