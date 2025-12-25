El uso de pólvora volvió a empañar la celebración de la Navidad en Colombia, con un saldo preocupante de personas lesionadas, especialmente niños. Pese a las campañas de prevención adelantadas por las autoridades y los llamados reiterados a no manipular artefactos explosivos, la noche del 24 de diciembre y la madrugada del 25 dejaron 23 personas quemadas en Bogotá, una cifra que vuelve a encender las alarmas sobre los riesgos de esta práctica. Esta cifra puede aumentar porque durante el resto del día pueden atenderse nuevos casos.

De acuerdo con el balance oficial entregado por la Policía Metropolitana de Bogotá, entre los lesionados se encuentran 10 menores de edad y 13 adultos. Aunque las autoridades destacaron que la cifra representa siete casos menos que el año pasado, el hecho de que casi la mitad de los afectados sean niños evidencia que la pólvora sigue siendo un problema grave de salud pública en la capital.

La situación no es aislada. A nivel nacional, durante la misma noche de Navidad se reportaron 134 nuevos lesionados por pólvora, de los cuales 39 fueron menores de edad. En el acumulado del mes de diciembre, el país ya registra 792 personas quemadas, lo que significa un incremento del 0,9 % frente al mismo periodo del año anterior. De ese total, 260 casos corresponden a niños, niñas y adolescentes, es decir, el 32,8 % de las víctimas.

Las cifras muestran que, aunque se han logrado reducciones marginales, el problema persiste con una magnitud preocupante. En el caso específico de menores de edad, el balance nacional señala que 243 niños han resultado lesionados en lo que va de diciembre, lo que representa una disminución de apenas 2 % frente a 2024, una baja considerada leve por las autoridades sanitarias dada la gravedad del fenómeno.

Uno de los datos más alarmantes revelados en el informe es que en al menos 30 casos, los menores se encontraban bajo la supervisión de adultos en estado de embriaguez al momento del accidente. Esta situación refuerza el llamado de las autoridades a la corresponsabilidad familiar y social, pues la mayoría de estos hechos son prevenibles.

En cuanto a los artefactos involucrados, los llamados “totes” fueron identificados como los principales causantes de las lesiones durante la noche de Navidad. Estos elementos, que suelen ser considerados inofensivos por algunos adultos, continúan provocando quemaduras de consideración, amputaciones y lesiones permanentes, especialmente en niños.

El balance de quemados fue presentado en el marco del informe general de seguridad de la Nochebuena, entregado desde la Dirección General de la Policía Nacional, como parte del plan “Una Navidad con Propósito”. Según explicó el general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, durante el periodo comprendido entre las 6:00 de la tarde del 24 de diciembre y las 6:00 de la mañana del 25 se atendieron más de 15.000 llamadas a la línea 123, muchas de ellas relacionadas con emergencias y situaciones de riesgo propias de la celebración.

Aunque el reporte general destacó una reducción en algunos indicadores de convivencia, como las personas lesionadas en riñas, el uso de pólvora sigue apareciendo como uno de los principales desafíos durante las festividades decembrinas. Las autoridades reiteraron que estos accidentes no solo generan un impacto inmediato en la salud de las víctimas, sino que también representan una alta carga para el sistema hospitalario y pueden dejar secuelas de por vida.

